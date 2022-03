Na neduhy příroda. Lékaři v Kanadě předepisují vstupenky do národních parků

„Lékařské studie jasně ukazují pozitivní přínosy spojení s přírodou. Jsem si jistý, že tento program rychle ukáže svou obrovskou hodnotu pro blaho pacientů a postupně se rozšíří po celé zemi,“ okomentoval novou iniciativu kanadský ministr životního prostředí Steven Guilbeault.

Roční vstupenku do národních parků mohou pacientům prozatím předepsat lékaři ve čtyřech provinciích – Britské Kolumbii, Saskatchewanu, Ontariu a Manitobě. K dispozici je na úvod programu celkem sto pasů, ale jejich počet má po testovací fázi postupně narůst.

Cílem je povzbudit nemocné v tom, aby zapracovali na zlepšení svého fyzického i duševního zdraví prostřednictvím pobytu v přírodě. Pas umožňuje svému nositeli přístup do více než osmdesáti národních parků, historických míst a rezervací napříč Kanadou.

„Pobyt v přírodě může vést k delšímu životu, zvýšení energie, snížení stresu a úzkosti, zlepšení zdraví srdce, menší bolesti a lepší náladě. Vitamin D ze slunečních paprsků má prokazatelné zdravotní přínosy,“ uvedla zdravotní iniciativa PaRX, která za vznikem programu stojí.

„Neexistuje téměř žádný zdravotní stav, který by příroda nezlepšila,“ uvedla ředitelka PaRX a praktická lékařka Melissa Lemová. „Chceme dát lékařům nástroj, kterým povzbudí své pacienty k trávení více času v přírodě, ať už je to túra nebo jen posezení venku,“ dodala.

Protože přístup k přírodě mohou ovlivnit ekonomické faktory, lékaři participující na programu, mají podle listu The Washington Post upřednostnit pacienty, kteří by si vstupenku jinak nemohli dovolit. Každý ze zapojených lékařů nyní může předepsat jednu vstupenku měsíčně.

„Lékařům doporučujeme, aby si s pacientem o možnosti ročního pasu promluvili na rutinní prohlídce. Nechceme, aby lidé bouchali svým lékařům na dveře a dožadovali se vstupného do parku,“ uvedla Lemová s tím, že PaRx je na dobré cestě k tomu, aby se do programu předepisování vstupenek mohly do konce roku zapojit všechny kanadské provincie.

Kanadští lékaři mohou takzvanou terapii přírodou „předepisovat“ již nyní v rámci léčby úzkosti, deprese, vysokého krevního tlaku, poruch imunitních funkcí či nespavosti. Dosud ale psali obecnější doporučení, jako je například pobyt v přírodě dvakrát týdně po dobu alespoň 20 minut. Je to vůbec poprvé, co mohou pacientům předepsat vstupenku do parků. Pobyt venku předepisují i lékaři v dalších zemích, například USA, Belgii nebo na britských Shetlandech.