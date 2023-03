Právo ukazovat prostředníček je bohem dané, rozhodl kanadský soudce

Přestože ukazování prostředníčku není zdvořilé ani slušné gesto, podle soudu v Kanadě to je „bohem dané právo“ chráněné kanadskou ústavou v rámci svobody vyjadřování. Vynesený verdikt se týkal případu sousedské rozepře, v němž byl obžalovaný souzen za to, že ukázal prostředníček. Podle soudce nejde o zločin ani o urážku, která by zasluhovala pozornost policie.