Hongkong potřebuje Jokera. Filmový klaun se stal ikonou protestů

Ve čtvrtek Hongkong pravděpodobně čeká bouřlivý, a možná i velmi nebezpečný Halloween. Tisíce prodemokratických demonstrantů, mnozí s tvářemi zakrytými maskami, se chystají vydat do zábavní čtvrti Lan Kwai Fong a vmísit se do davu lidí v halloweenských kostýmech. Uvedla to ve středu agentura Reuters.

Aktivisté sdělili, že pochod, který zorganizovali bez povolení policie, zahájí v nákupní čtvrti Causeway Bay. Pokračovat budou k úzkým uličkám Lan Kwai Fong, které jsou proslulé množstvím barů a rušným nočním životem. Když se na Silvestra roku 1992 před místními zábavními podniky shromáždily tisíce lidí, zemřelo v tlačenici nejméně 20 osob a spousta dalších utrpěla zranění.

Policie již vyzvala veřejnost, aby se v případě rušení pořádku zmíněné oblasti raději vyhnula. „Vzhledem k předchozím zkušenostem varujeme, že takovéto nepovolené shromažďování může ohrozit veřejný pořádek a bezpečnost občanů,“ uvedla policie v prohlášení.

Vláda hongkongské správkyně Carrie Lamové tento měsíc zakrývání tváře zakázala, mnoho demonstrantů však nosí masky dál. Demonstranti jimi skrývají svou totožnost a chrání se jimi před slzným plynem či pepřovým sprejem, jež používají při zásazích proti nim policisté. Halloweenské masky navíc zakázány nebyly, takže pro policisty bude složité protestující v davu identifikovat, píše agentura Reuters.

Současný filmový hit, který zobrazuje zrod známého padoucha, šel do hongkongských kin den předtím, než vešel zákaz masek v platnost. Někteří protestující tak využili bílou tvář klauna, známého porušováním pravidel, k vyjádření nesouhlasu s hongkongskou vládou.

„Po dnešku Hongkong potřebuje Jokera,“ napsal jeden uživatel na protestním webu LIHKG den poté, co byl zákaz masek ohlášen. V jiném postu byl k Jokerovi přirovnán aktivista Edward Leung, který je považován za tvář hongkongských protestů a který byl úřady zatčen za účast v násilných demonstracích v roce 2016, uvádí stanice CNN.

Bratři z Gothamu

Ve filmu se Joker stane inspirací a tváří rozsáhlých protestů proti korupci, nepotismu a nefunkčnosti základních služeb ve fiktivním městě Gotham. Někteří hongkongští protestující považují své gothamské protějšky za duchovně spřízněné bratry, s kterými vedou stejný boj za spravedlnost. Jeden uživatel je dokonce nazval „mučedníky.“



Deacon Lui, místní fotograf, který zaznamenává protesty, nedávno zveřejnil fotku, na které je sám namalován jako Joker. „Film je o minoritě ve společnosti, která je neustále ignorována těmi, co drží zdroje,“ řekl stanici CNN. „Lidé cítí, že jsou bezmocní a nemají k dispozici způsob, jak to vyjádřit,“ vysvětluje Lui, co mají hongkongští a gothamští protestující společného.



Ne všichni protestující si však myslí, že Joker by měl být pro Hongkong inspirací. Ba právě naopak. CNN poukazuje, že příspěvky na sociálních sítích, které vnímají Jokera jako symbol hněvu hongkongských obyvatel, mívají nejvíce „minusů“. Naopak značnou podporu získal příspěvek, podle něhož je „totálně nevhodné“ srovnávat situaci v Gothamu se situací v Hong Kongu.



„Prosím, nedělejte z Jokera vůdce odporu,“ napsal jiný uživatel. Protestující poukazují, že Joker je stále zločinec a že činit z něj ikonu hodnou následování znamená souhlasit se všemi jeho temnými skutky a chaosem, který rozsévá. „Pokud by hongkongští lidé opravdu jednali jako Joker, pak je Hongkong odsouzen k zániku.“

Násilnosti v Hongkongu

Většina protestujících se považuje za „bojovníky za svobodu“ a tvrdí, že pokud sáhli k násilí a začali například ničit stanic metra nebo k rozbíjet bankomaty, bylo to proto, že neměli jinou možnost. Tvrdí, že na rozdíl od gothamských protestujících si oni nelibují v nesmyslném chaosu, ale byli přinuceni k protestům kvůli odtažitému, arogantnímu přístupu vlády.

CNN poukazuje, že protestující si uvědomují, že násilnosti odpuzují umírněné demonstranty a nedělají jim dobré jméno u širší populace. Přirovnat se k Jokerovi v době, kdy veřejná podpora protestního hnutí klesá, je PR sebevražda, poukazují některé komentáře na LIHKG.

Hongkongští demonstranti již několik měsíců v ulicích požadují demokratické reformy a protestují proti postupnému omezování svobod ze strany pevninské Číny. V poslední době protestní akce pravidelně přerůstají v násilnosti, při nichž policisté zasahují proti demonstrantům vodními děly, slzným plynem, pepřovým sprejem, obušky, gumovými projektily a ve dvou případech už také použili ostrou palbu. Policie zásahy zdůvodňuje radikalizací protestujících, kteří na příslušníky bezpečnostních sil často házejí kameny a zápalné láhve.

Podle Francise Leeho, profesora žurnalistiky z Chinese University of Hong Kong, jsou protestující i policie chyceni v nebezpečném cyklu stále eskalujících násilností. „Dosáhli jsme stupně, kdy je obtížné pro jakoukoliv stranu vystupňovat jejich akce, aniž by to vzbudilo ostrou odezvu (veřejnosti),“ sdělil Lee listu The New York Times.

Na počátku října byl jeden demonstrant postřelen ostrým nábojem a byl v kritickém stavu převezen do nemocnice. O několik dní později jiný demonstrant rozsekl odlamovacím nožem hrdlo policisty. Policista také skončil v nemocnici a nachází se v kritickém stavu.