Policie použila v Hongkongu poprvé ostré náboje, studenta zasáhla do hrudi

Desetitisíce lidí, oblečených do černé barvy, se v úterý zapojily do protestního průvodu v centru Hongkongu. Skandovali protičínské slogany a někteří nesli čínské vlajky přeškrtnuté černým křížem. Pochod se uskutečnil, přestože policie akci svolanou na 70. výročí založení Čínské lidové republiky zakázala.

Podle AP lidé v protestním průvodu vyzývali čínskou komunistickou stranu, aby „vrátila moc lidu“. Někteří vyhazovali do vzduchu rituální bankovky používané při pohřbech.

Čtyřicetiletý demonstrant Bob Wong, oblečený v černých džínách a černém tričku, uvedl, že barva jeho oděvu vyjadřuje zármutek na „smrtí hongkongské budoucnosti“.

Od roku 1997, kdy Británie předala Hongkong zpátky Číně, je toto území spravováno podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici ale tvrdí, že Peking tyto svobody postupně omezuje.

Hongkongské úřady přijaly před úterními demonstracemi přísná bezpečnostní opatření - nejméně 11 stanic metra bylo uzavřeno, stejně jako řada nákupních center, a sídlo propekingské vlády v centru Hongkongu střeží velké množství policistů.

Tisíce lidí se navzdory tomu shromáždily také v dalších čtvrtích Hongkongu a na některých místech se demonstranti střetli s policií, která proti nim zasahovala slzným plynem, pepřovým sprejem, vodními děly a obušky. Protestující na policisty házeli zápalné láhve, cihly a další předměty.

Na sociálních sítích se šíří video, na kterém policista údajně postřelil studenta:

Watch in slow-mo: #HKPolice takes out a gun, aims at the heart, and fires#HongKong #HongKongProtestspic.twitter.com/JZOOKzabJk