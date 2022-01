Ženy mají samé výhody. V Koreji nabývá na síle antifeministické hnutí

Rozčilení mladí muži pořádají demonstrace na ulicích jihokorejských měst, kde křičí protifeministická hesla typu „Pryč s ženami, co nenávidí muže“ nebo „Feminismus je duševní nemoc“. Jsou aktivní též na univerzitách, kde docílili zrušení přednášky ženy, již obvinili z misandrie (nenávisti k mužům). A podařilo se jim též, aby několik jihokorejských maloobchodních řetězců stáhlo reklamu, kterou považovali za ofenzivní vůči mužům.

Hnutí, která se staví proti feministkám, se nyní objevují po celém světě, i v emancipovaných západních společnostech. V Jižní Koreji však antifeminismus začíná z obvyklých „temných“ koutů online světa pronikat do mainstreamu, píše list The New York Times.

Hněv odpůrců feminismu často míří na celebrity, které se veřejně přiznávají k ideám ženského emancipačního hnutí. Někdy ale k mylnému označení za feministku stačí jen to, aby dotyčná měla „mužský“ krátký účes – terčem útoků se kvůli němu stala například jihokorejská sportovní lukostřelkyně a zlatá medailistka An San. Ženy a feministky jsou nejčastějšími terči online nenávistivých řečí, uvádí Národní rada pro lidská práva.

„Není to tak, že nenávidíme ženy. Nejsme proti pozvedání jejich práv,“ tvrdí představitel Mužů solidarity, jedné z nejaktivnějších protifeministických skupin, Pe In-kju. „Ale feministky jsou sociální zlo,“ dodává.

Odpor vůči feministkám je už tak velký, že některé ženy se raději zdráhají se tímto termínem označovat. „Nechci se tady v Koreji nazývat feministkou. S tímto titulem se pojí určitý stereotyp a stigma,“ uvedla majitelka kavárny v Soulu Sira Parková.

Jižní Korea přitom nepůsobí jako ráj, který by mohli podporovatelé rovného postavení žen z jiných zemí brát za inspiraci. Má nejvyšší rozdíl v platech žen a mužů mezi bohatými zeměmi, přičemž jsou to muži, kteří vydělávají násobně více. Ženy tvoří jen 5,2 procent členek představenstev veřejně obchodovatelných společností a méně než jednu pětinu poslankyň.

Cítíme se diskriminováni, tvrdí mladí muži

Přesto má řada mladých Jihokorejců pocit, že právě oni jsou terčem marginalizace. Skoro 79 procent dvacetiletých respondentů v květnovém průzkumů uvedlo, že jsou obětí vážné genderové diskriminace.

„Muži ve svých dvaceti letech jsou hluboce nešťastní, považují se za oběti opačné diskriminace, jsou rozčileni, že musí platit cenu za genderovou diskriminaci způsobenou dřívějšími generacemi,“ tvrdí výzkumník z Gyeonggi Research Institute Oh Če-ho. Starší generace mužů si podle listu The New York Times uvědomuje, že jihokorejská kultura byla silně patriarchální a muži z toho těžili. Mladší ročníky ovšem nyní mají pocit, že pokusy napravit historické křivdy se obrací proti nim.

Antifeminističtí aktivisté například tvrdí, že muži mají na rozdíl od žen nevýhodu, protože musí splnit povinnou vojenskou službu, kvůli níž oddalují své pracovní zkušenosti. V jednom průzkumu velká část mladých mužů souhlasila s tvrzením, že „ženy vydělávají méně, protože věnují menší úsilí budování svých kariér“.

„Co více chcete? Dali jsme vám náš vlastní prostor v metru, autobusu, na parkovištích,“ zpíval například jihokorejský raper v písni Feministka, která získala kultovní status mezi antifeministickým hnutím.

Důležité téma před volbami

Antifeministický sentiment začíná i silněji ovlivňovat politiku. Administrativa prezidenta Mun Če-ina, který otevřeně podporuje snahy o rovnoprávnost mužů a žen, má nejmenší podporu mezi jihokorejskými mládenci. Až 83 procent říká, že je proti ní.

V březnu čekají Jižní Koreu prezidentské volby, ve kterých Mun už nebude kandidovat. Rozhněvaní muži představují skupinu, jejíž hlasy mohou být v zápase o nejvyšší politickou metu určující. Někteří politici už dávají jasně najevo, že hodlají z antifeministického hnutí těžit.

„Fixace na proženskou agendu“ a „podcenění participace mužů ve věku mezi dvaceti a třiceti lety“ podle nejmladšího jihokorejského politického lídra, předsedy hlavní opoziční lidové strany Lee Čun-Soka stála vládní Demokratickou stranu křeslo starosty Soulu. Lee otevřeně říká, že se staví proti „radikálním feministkám“, čímž podle kritiků jasně míří na antifeministické hnutí včetně jeho nejošklivějších podob.

Na online fórech mu někteří muži vyjadřují podporu. „Lee Čun-Sok je jediným politikem, který má odvahu postavit se proti feminismu, když jsou feministky na vrcholu mocenské hierarchie v Koreji. Proto ho musíme podpořit,“ napsal jeden uživatel.

Podle listu The New York Times je obava z odrazení skupiny možných voličů tak velká, že žádný z hlavních kandidátů na prezidenta nyní na rozdíl od současné hlavy státu otevřeně nepodporuje feministické hnutí, ale naopak varují před tím, aby „muži netrpěli diskriminací za to, že jsou muži“.