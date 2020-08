Japonský premiér rezignuje ze zdravotních důvodů, trpí chronickou nemocí

Japonský premiér se chce podle zdrojů vyhnout problémům, které by mohl způsobit vládě jeho zhoršující se zdravotní stav. Abe, který příští měsíc oslaví 66 let, se stal v listopadu minulého roku nejdéle sloužícím japonským premiérem. Do úřadu nastoupil poprvé v roce 2006 jako nejmladší japonský premiér od druhé světové války.

Jeho první funkční období skončilo náhle před 13 lety kvůli zdravotním problémům, což vyvolalo obavy ohledně jeho současného stavu. Abe totiž v pondělí navštívil nemocnici už druhý týden po sobě. Podle premiéra šlo o zdravotní prohlídku, v nemocnici však strávil několik hodin.



Internetový portál časopisu Time napsal, že japonští novináři si prý v poslední době všimli, že Abe vypadal unaveně a „pohyboval se pomaleji než obyčejně“.

Jeho mluvčí Jošihide Suga musel před nedávnem médiím odpovídat na otázku, proč Abe pracoval 147 dní v kuse bez přestávky. „Premiér trvá na tom, že má sám jít příkladem,“ uvedl mluvčí.



V Japonsku je workoholismus populární a žádaný. Japonci se snaží pracovat co nejvíce, přičemž ve skutečnosti může být snaha dosáhnout cíle důležitější než samotný výsledek práce.

Ulcerózní kolitida je onemocnění zažívacího traktu, které postihuje tlusté střevo a konečník. Má dlouhodobý průběh a projevuje se bolestmi břicha, častými průjmy s příměsí krve a řadou dalších příznaků a komplikací. Často se střídají klidná bezpříznaková období s aktivními příznaky nemoci.



Nemoc patří mezi takzvané idiopatické střevní záněty, které své jméno dostaly kvůli neznámé příčině. Je však považována za civilizační nemoc, protože se vyskytuje téměř výhradně ve vyspělých zemích a lékaři se domnívají, že ji zřejmě kromě dědičnosti může způsobit i nevhodná strava a stres. Dá se léčit, nicméně vyléčitelná není, většinou musí lidé během života kombinovat různou léčbu, kterou mohou být léky, dieta a v krajním případě operace.



Šinzó Abe na návštěvě tokijské svatyně Jasukuni v roce 2013: