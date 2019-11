Ve 101 letech zemřel japonský expremiér Nakasone, poslancem byl přes 50 let

Zprávu přinesla agentura Kjódó. Nakasone zemřel v tokijské nemocnici. Člen Liberálnědemokratické strany (LDP) parlamentní lavice opustil až v roce 2004, kdy už mu bylo 86 let.

V období od konce 50. do počátku 80. let minulého století byl několikrát ministrem, mimo jiné dopravy, obrany či průmyslu. V roce 1982 se stal japonským premiérem a ve funkci se udržel pět let.

Nakasone v čele japonské vlády mimo jiné zlepšil vztahy s Čínou. Jako první japonský premiér navštívil Jižní Koreu.

Přátelský vztah udržoval s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem. V domácí politice proslul zejména rozsáhlou privatizací státních firem včetně železnic.

Nakasone zastával nacionalistické pozice. V roce 1985 se stal prvním poválečným japonským premiérem, který oficiálně vstoupil do kontroverzní šintoistické svatyně Jasukuni, jež je zasvěcena Japoncům padlým v novodobých válkách. Jeho krok vyvolal protesty v Číně i Jižní Koreji. Dlouhodobě usiloval o revizi poválečné pacifistické ústavy. To se mu ale nepodařilo.