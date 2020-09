Abeho v pozici japonského premiéra vystřídá Suga, dosavadní vládní mluvčí

Suga neměl svůj úspěch zaručený, narodil se do rodiny farmáře na venkově v severním Japonsku. Je tak jedním z mála místních politiků, kteří nepocházejí z elitních rodů. V japonské politice se totiž často úřady dědí z generace na generaci.

Jošihide Suga v pondělí v LDP získal 377 hlasů, zatímco jeho dva konkurenti - bývalý ministr zahraničí Fumio Kišida a bývalý ministr obrany Šigeru Išiba - obdrželi 157 hlasů dohromady.

Má tak téměř jistotu, že bude ve středečním hlasování parlamentu, kde má LDP většinu, zvolen předsedou vlády.

Jednasedmdesátiletý Suga nastoupí po Šinzóvi Abem, který v srpnu neočekávaně oznámil rezignaci kvůli špatnému zdraví. Suga zastává funkci mluvčího vlády a tajemníka kabinetu od prosince 2012, a je tak nejdéle sloužícím mužem na tomto postu v historii japonského kabinetu.



Suga slíbil, že bude pokračovat tam, kde bývalý premiér skončil. Zároveň chce politiku stavět na tradičních hodnotách. Tím na Japonce, kteří mnohdy vyzdvihují stabilitu nad ideologií, zapůsobil.

Má také pověst perfekcionisty a workoholika a je považován za obratného politika. Podle analytiků právě jemu může Abe, který byl nejdéle sloužícím premiérem Japonska, vděčit za svoji politickou dlouhověkost.



Japonská ekonomika, která je třetí největší na světě za Spojenými státy a Čínou, v letošním druhém čtvrtletí klesla kvůli koronavirové krizi v celoročním přepočtu o 28,1 procenta, což představuje její nejprudší poválečný propad.

Při svém sobotním projevu Suga slíbil, že chce doplnit výplaty občanům, kteří byli postižení koronavirovou krizí. Podle něj se musí Japonsko soustředit na oživení ekonomiky a vyloučit zvyšování daní.



V předvolební debatě také uvedl, že by byl ochoten setkat se s lídrem Severní Koreje Kim Čong-unem, a to bez předběžných podmínek. Suga již také ohlásil, že nechce stát v čele pouze přechodné vlády, ale že „nový premiér by měl plnit povinnosti s důvěrou a převzít odpovědnost vůči lidem“, což v zemi vyvolalo spekulace o vypsání předčasných všeobecných voleb.



Suga se označuje za reformátora, který v rámci prosazování změn bojoval s byrokratickými bariérami. Podle agentury AP si například připsal podíl na vzkvétajícím cestovním ruchu v Japonsku, posílení exportu zemědělských produktů či snížení účtů za mobilní telefony.

AP zároveň připomíná, že Suga v minulosti pracovně téměř necestoval do zahraničí a jeho diplomatické schopnosti jsou neznámé. Očekává se však, že bude mít stejné priority v oblasti zahraniční politiky jako Abe.



Do politiky Suga vstoupil koncem 80. let, od roku 1996 je členem Sněmovny reprezentantů, dolní komory japonského parlamentu, předtím působil jako člen zastupitelstva v Jokohamě. Od září 2006 do srpna 2007 zastával funkci ministra vnitra v první Abeho vládě. V říjnu 2011 byl jmenován předsedou stranické organizace LDP, v září 2012 se stal generálním tajemníkem LDP.