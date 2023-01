Odstěhujte se z Tokia, dáme vám miliony jenů, přesvědčuje vláda Japonce

Japonsko zažívá protichůdné demografické trendy. Tokio a některá další významná města, například Ósaka, přitahují velký počet obyvatel z jiných částí země, jsou přeplněná a mají problémy s kapacitou místní infrastruktury. Naopak v mnohých dalších oblastech populace rychle klesá a stárne. Odhaduje se, že loni počet neobydlených nemovitostí v Japonsku vzrostl na deset milionů, v Tokiu ale byty chybí.

Vláda se tak rozhodla posílit pobídku, která má v rychle stárnoucí společnosti podpořit porodnost a současně přimět obyvatele se vystěhovat na venkov, píše deník The Financial Times. Rodiny, které se rozhodnou přestěhovat mimo Tokio a nejbližší okolí, dostanou jednorázový bonus jednoho milionu jenů na dítě až do maximální výše tří milionů jenů.

Částka se ještě navýší, pokud se obyvatelé rozhodnou v novém místě pobytu podnikat. Mimo Tokio musí zůstat alespoň pět let, aby nemuseli podporu vracet.

Reakce na sociálních sítích jsou však skeptické. Současná pobídka, která je však výrazně nižší, výrazně nezafungovala a v loňském roce ji využilo 2400 lidí, což je 0,006 procenta obyvatel Tokia a okolí. Těch je 38 milionů. Lákat obyvatele Tokia a dalších velkých měst se snaží i samotné menší obce. V médiích vyzdvihují dostupnost bydlení a sociálních služeb. Zatím však bez větších úspěchů.

Japonsko dlouhodobě čelí nepříznivým demografickým trendům. Dále klesá například počet narozených dětí. Těch bylo podle odhadů v roce 2022 méně než 800 000, což je nejnižší údaj od poloviny 19. století, kdy se začaly tyto statistiky vést, píší FT.