Vyspěte se až doma. Opilí Japonci se válejí na silnicích, nehod přibývá

Jdou opilí z večírku, upadnou a v mžiku usnou. To by nebyl problém, jenže někteří Japonci takto odpadají i na silnici, kde je pak srazí auto. Počet lidí, kteří přesně takto zemřeli, se od minulého roku téměř zdvojnásobil, píše japonský korespondent listu The Guardian s odkazem na japonskou policii.

Ta má navíc obavy, že těchto případů přibude hlavně s blížícím se koncem roku, kdy lidé chodí na firemní večírky známé jako bonenkai. Slovo v překladu znamená „zapomeň tento rok“. Alkohol tak teče proudem. Po asketických letech covidu je to pro Japonce znovu příležitost vyrazit si do společnosti.

Tokijská policie proto nyní nabádá občany, aby pili s rozumem a dbali na to, aby se z večírku dostali bezpečně až domů. Zveřejnila také video, v němž dvojice komiků varuje před nezřízeným pitím a jeden z mužů naznačuje, co se lidem může stát, když se v opilosti sesunou na cestu.

Před opileckým vyleháváním na cestě varuje policie i na sítích. K 25. listopadu tvořily srážky aut se spícími opilci v Tokiu 22 procent všech tamních smrtelných nehod za letošní rok. Z pětačtyřiceti zabitých deset spalo:

Video je k vidění i v desetitisících taxících v Tokiu i dalších oblastech, a to až do Nového roku. Taxikáři a další řidiči pak mají za jízdy v noci zpomalit a nikdy nezapomenout na přední světla. Pokud na silnici spatří spícího člověka, mají také zavolat policii, píše japonský portál The Mainichi.

Japonská metropole navíc není jedinou částí země, kde mají se spaním na silnicích problém. Ostatní regiony jej ve zvýšeném počtu zaznamenávají o víkendech a právě na konci roku.

Fenomén „rojo-ne“, tedy „spaní na silnici“, je problém obzvlášť na Okinawě. Za rok 2019 tam měli přes sedm tisíc nahlášených případů. Policie tehdy popsala, že si někteří opilci položí hlavu na obrubník jako na polštář a že se objevily i ženy, které se před ulehnutím ke spánku svlékly, protože si myslely, že už jsou doma. Policisté zkusili různé osvětové kampaně, větší úspěchy však nepřišly.

Japonci obecně sice pijí méně než třeba Češi, nicméně právě na Okinawě mají v oblibě silný drink awamori, který může obsahovat až 40 procent alkoholu. Zmíněné firemní „zapomínací večírky“ jsou zase příležitostí pořádně se opít.

Nicméně po návratu do kanceláří už se na ně některým Japoncům nechce, ukázaly průzkumy. Lidé odmítají trávit i volný čas s kolegy, které vidí celý den v práci, a vadí jim, že se musí bavit pod dohledem svých šéfů. Během covidu ovšem klesly příjmy z daní za alkohol natolik, že japonské úřady začaly občany vybízet, aby pili víc.