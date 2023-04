VIDEO: Nejsem starý, surfovat chci ještě až mi bude sto, říká Japonec

Sano, jehož Guinnessova kniha rekordů shledala nejstarším mužem, který kdy surfoval, koncem roku oslaví své devadesáté jubileum. To ho ale od dalších výzev neodrazuje. Tvdí, že je připravený podstoupit další zkoušky.

„Možná zkusím bouldering,“ říká ve videu a naznačuje, že by se mu mohl věnovat nejprve v tělocvičně. „Venku by to mohlo být trochu nebezpečné,“ uvažuje. Bungee jumping prý zkoušet nechce, protože je příliš děsivý. Surfování by rád zkusil i před stovkou.

„Myslím, že se o sebe lépe starám, když mám takové cíle. Dokonce i teď se o sebe starám lépe než dřív,“ sděluje s úsměvem.

K tomu, aby vyzkoušel surfování, ho údajně inspiroval zaměstnanec místní banky. Opálený muž prý nevypadal jako typický bankéř. Sano později zjistil, že jeho tajemství tkví v jízdě na prkně. Rozhodl se tak bankéře následovat a najal si instruktora.

Téměř devadesátiletý Japonec žije asi 20 minut od Jokohamy a většinu víkendů nyní tráví na pláži z černého písku poblíž Enošimy, malého ostrova. Ten hostil jachting třeba během nedávných olympijských her v Tokiu. V oblasti jsou navíc jen malé vlny, což staříkovi vyhovuje.

Ve čtvrtek se však Sano připojil ke stovkám dalších surfařů, aby v oblasti očekával příchod větších vln. Všichni ostatní surfaři byli samozřejmě mladší a někteří z nich dosahovali pouze věku žáků základních či středních škol.

Několik z nich však spolupracuje se Sanovým instruktorem, šestačtyřicetiletým Kazutem Šimizuem. Žáci se nemohli dočkat, až se ostatním surfařům pochlubí svým takříkajíc pradědečkem.

„Myslím, že v surfování na věku nezáleží,“ komentovalo jedno z dětí. „Je to spíš člen rodiny bez ohledu na věk,“ doplnilo jiné.

Seeičiho Sana si mládež prý váží. To, že při stání na prkně často ztrácí balanc a padá do moře, mu nevadí.

„Můžu jen říct, že si to prostě užívám a dělám si, co chci, aniž bych se stresoval,“ říká. „Kdybych se v tom snažil být až příliš dobrý a myslel si, že to musím dělat tak nebo tak, vytratila by se z toho zábava.“

Sano se i nyní ve svém pokročilém věku věnuje řízení firmy, jenž dodává dřevo stavebním firmám. Stále tak pracuje od devíti do pěti. Surfování ho po práci zbavuje stresu.

„Nepovažuji se za starého muže,“ sděluje čile. „Nikdy jsem se nepovažoval za starého člověka. Vždycky mám pocit, že se můžu posouvat dopředu. Pořád to můžu dokázat a může mě to bavit. Lidé často říkají, že surfování je život sám. Kdybych to měl popsat, tak myslím, že to na mě teď opravdu platí,“ dodává.