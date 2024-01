Jak se to čte? Japonce mučí nezvyklá jména, vláda zatrhne výmysly rodičů

Lidé s netradičními jmény to znají. Neustále se jich někdo ptá, jak se to píše, co to znamená nebo jak k tomu přišli. V Japonsku často řeší ještě jeden problém – jak se toto jméno vyslovuje? A vzhledem k tomu, že individualistů mezi rodiči přibývá, japonská vláda se rozhodla možnosti při pojmenovávání potomků omezit. Kritici namítají, že zabíjí kreativitu.