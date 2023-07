Japonská firma zakázala přesčasy. Zvýšila tím produktivitu, ale i porodnost

Když se do čela japonské skupiny Itochu dostal v roce 2010 Masahiro Okafuji, vytyčil si jako svůj hlavní cíl zvýšení produktivity práce. Už při nástupu do funkce si uvědomoval, že jen tak může jeho firma konkurovat větším rivalům. Ke splnění tohoto cíle ale použil do té doby poměrně neobvyklé metody. Jak o tom informovala agentura Bloomberg, zakázal přesčasy.