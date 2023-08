„Chlapík věděl, že to pro něj skončilo, takže se nevzpíral, když ho vedli do místnosti a svazovali. Jakmile jsem však vzal do ruky skalpel, začal křičet,“ vyprávěl v Japonsku v roce 1995 reportérovi listu The New York Times milý, usměvavý, žoviální farmář nad rýžovým zákuskem.

Američanům se znalosti hodily, i když způsob, jakým k nim lidstvo došlo, ne tak docela. Vědci nakonec ze svého běsnění profitovali. Nejen že ušli trestu, ale vyšvihli se.