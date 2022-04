Rusko je připravené použít jaderné zbraně, varovala pravnučka Chruščova

Nina Chruščovová varovala, že by Rusko na Ukrajině mohlo použít jaderné zbraně. Je to podle ní jedna z možných variant. Ruská strana zatím použití těchto zbraní nevyvrátila. Pravnučka zesnulého sovětského vůdce Nikity Chruščova to řekla serveru Newsweek.