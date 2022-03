Medveděv vyjmenoval čtyři situace, kdy by Rusko nasadilo jaderné zbraně

V poněkud cynické poznámce úřadující místopředseda Rady bezpečnosti Ruska varoval, že za současných zoufalých okolností stále existuje potenciální hrozba jaderné konfrontace. V souvislosti s takovými riziky je prý nutné provádět odpovědnou politiku.

Medveděv v podrobném rozhovoru pro RIA Novosti také zmapoval situaci, která by byla pro Rusy považována za „ideální“ pro použití jaderných zbraní. Všechny jsou uvedeny v příslušném dokumentu.

Medveděv vysvětlil, že existuje několik důvodů, na základě kterých má Ruská federace právo použít jaderné zbraně. První je situace, kdy Rusko zasáhne raketový útok s použitím jaderných zbraní, píše APA.

Druhým případem je použití jaderných zbraní proti Ruské federaci nebo spojencům. „Třetí případ by nastal, kdyby byl podniknutý útok na kritickou infrastrukturu, který by paralyzoval činnost ruských jaderných odstrašujících sil,“ sdělil bývalý prezident.

Za čtvrté, kdyby byl proti Ruské federaci nebo spojencům proveden akt agrese, v jehož důsledku by byla ohrožena samotná existence země i bez použití jaderných zbraní, tedy pouze s použitím zbraní konvenčních.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v rozhovoru pro CNN tento týden uvedl podobné argumenty, když řekl, že „Rusko by se mohlo uchýlit k jaderným zbraním v reakci na to, co považuje za „existenční hrozbu“. V případě zásahu do kritické infrastruktury, by mohl zahájit jaderný útok i Kreml,“ řekl.

Už na začátku ruské invaze nařídil Vladimir Putin jadernou pohotovost.„Západní země používají nelegitimní sankce,“ oznámil tehdy. Ukrajinský prezident na něj reagoval se slovy, že chce Rusko těmito kroky pouze vyvíjet tlak na Ukrajinu během jednání.