Pásmo Gazy: Přestávky v bojích jsou krok správným směrem, řekl Biden

Přestávky podle Bidena umožní tisícům lidí, kteří nebojují, dostat se do bezpečí. „Jsou to kroky správným směrem,“ uvedl Biden na sociální síti X. Podle Bidena vzniknou dva koridory, které umožní lidem odejít ze severu, kde jsou údery a vojenské operace izraelské armády nejsilnější.

Biden dodal, že s izraelskými představiteli již týdny jedná o krocích, jež mají zvýšit ochranu civilistů, navýšit humanitární pomoc tomuto palestinskému území a vést k osvobození lidí, které uneslo palestinské hnutí Hamás.

Bílý dům ve čtvrtek uvedl, že Izrael souhlasil s přestávkami v bojících, jež budou platit po dobu čtyř hodin na omezeném území na severu. Dočasná přerušení úderů potvrdil v rozhovoru, který odvysílala stanice Fox News, i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který ale odmítá mluvit o „humanitárních přestávkách“. „Chceme usnadnit bezpečný odchod civilistů daleko od oblastí, kde se svádí boje,“ řekl Netanjahu.

Podle portálu The Times of Israel Netanjahu znovu odmítl delší přestávky v bojích, pokud nebudou propuštěni rukojmí, které drží hnutí Hamás. Podle něj boje budou pokračovat do porážky hnutí Hamás. „Neusilujeme o dobytí Gazy, neusilujeme o okupaci Gazy a neusilujeme o vládu nad Gazou,“ uvedl izraelský premiér.

Podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) ve čtvrtek využilo dva humanitární koridory pro odchod ze severu na 50 tisíc lidí. „Stovky tisíc lidí, kteří zůstávají na severu, usilují o to, aby si zaručili minimální množství vody a jídly nezbytného pro přežití,“ cituje dnes úřad OSN server The Times of Israel.

Biden ve čtvrtek také novinářům potvrdil, že v rozhovorech s Netanjahuem žádal o třídenní přestávce v bojích. „Děláme také, co je v našich silách, abychom zvýšili humanitární dodávky a pomoc,“ uvedl dále Biden. Podle něj je cílem, aby do Pásma Gazy odjíždělo denně 150 nákladních vozů s pomocí.

Ve středu podle amerického prezidenta odjelo na palestinské území 106 nákladních vozů s pomocí. Jediným bodem pro vstup do Pásma Gazy je v současnosti přechod Rafáh na hranici s Egyptem.

Ve čtvrtek podle tří zdrojů agentury Reuters přijelo přes hraniční přechod Rafáh zhruba 100 nákladních vozů s pomocí. OCHA však informuje o 65 nákladních vozech.

Co s nemocnicemi

Izraelská armáda se v bojích proti hnutí Hamás přibližuje ke dvěma velkým nemocnicím v Pásmu Gazy, z toho jednou je nemocnice Šífa, největší zdravotnické zařízení v oblasti.

Zástupci izraelské armády uvádějí, že Hamás má v nemocnici velicí středisko. To vzbuzuje otázku, jak se Izraelci zachovají vzhledem k mezinárodnímu právu, které zajišťuje ochranu zdravotnických zařízení ve válečných zónách, píše agentura Reuters. Hamás i vedení nemocnice obvinění odmítá a hnutí vyzvalo k prohlídce objektu nezávislou stranou.

„Víme, že nemocnice jsou chráněnými budovami podle mezinárodního práva,“ řekla mluvčí OSN pro lidská práva Liz Throssellová. „Zdravotnické jednotky, které jednají škodlivě vůči nepříteli a nepřestanou tak jednat ani po obdržení varování, ztrácí svoji zvláštní ochranu,“ podotkla Throssellová.

Prokurátor Mezinárodního trestního soudu v Haagu Karim Khan na konci října vydal prohlášení, z něhož vyplývá, že břemeno dokazování, že daný objekt ztratil zvláštní ochranu, by v tomto případě bylo na Izraeli.