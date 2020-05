Izraelci před šedesáti lety unesli Eichmanna, vzdali se kvůli němu Mengeleho

Patnáct let po skončení druhé světové války, 11. května 1960, agenti Mossadu v Argentině vypátrali a tajně unesli do Izraele důstojníka Adolfa Eichmanna, který byl v nacistickém režimu za druhé světové války pověřen tzv. konečným řešením židovské otázky. Tehdy čtyřiapadesátiletý Eichmann žil v této jihoamerické zemi spokojeně i se svou ženou, která pocházela z jižních Čech, již deset let.