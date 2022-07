Ultraortodoxní židé se přou o košer telefony, rabíni se bojí nesvatého obsahu

Prosperující technický průmysl v Tel Avivu vynesl Izraeli přezdívku „startupový národ“, jen pár kilometrů odsud se ale na ultraortodoxním předměstí Bnej Brak odehrává boj o to, zda jsou chytré telefony slučitelné se způsobem života místní komunity a kdo by měl rozhodovat o přístupu k internetu.

Ultraortodoxní populace, známá také jako charedim, tvoří v devítimilionové zemi 13 procent obyvatel. Většina komunity se stále vyhýbá televizi či sekulárním médiím. Příchod mobilních telefonů její rabíni zpočátku vyřešili vytvořením tzv. „košer telefonů“, které mohly volat a přijímat jen „požehnaná čísla“ s předvolbou 05331. Neměly kamery ani připojení k internetu.

Vzestup chytrých telefonů však komunitě podle listu The Guardian možnost žít bez internetu výrazně ztížil. V Izraeli se během posledních let poskytování komunálních služeb, podávání daní či přístup k bankovním účtům povětšinou přesunulo do online prostředí.

Ultraortodoxní rabíni na to zareagovali povolením smartphonů s předinstalovanými filtry blokujícími obsah. Pravomoc vydávat košer certifikáty pro odhadovaných 500 tisíc košer mobilů v Izraeli má nyní pouze jeden orgán – Rabínský výbor pro komunikace, jenž zcela kontroluje tok informací.

Košer telefony blokují linky pro oběti násilí

„Je vzácné, aby se ultraortodoxní komunita na něčem shodla, ale mnoho lidí si myslí, že výbor je zcela mimo realitu,“ uvedl politický komentátor Israel Cohen, který ke společenství sám patří. List Times of Israel uvádí, že blokovaná čísla zahrnují média, infolinky hromadné dopravy, sekulární organizace pomáhající lidem v opuštění ultraortodoxní komunity, čísla některých lékařských služeb či linek určených obětem domácího násilí.

Rabíni se snaží komunitu charedim od používaní „nekošer“ telefonů všemožně odradit. Plakáty v ulicích varují před „vysokou duchovní cenou“, kterou s sebou takové zařízení nese. Ultraortodoxní média nesmějí inzerovat produkty a služby, které nasměrují lidi na sekulární čísla a rodiče bez schváleného telefonního čísla nemohou přihlásit své děti do školy.

Kampaň je účinná a většina ultraortodoxních věřících podle Times of Israel používá košer telefony. Někteří se společenskému tlaku vyhnuli tím, že mají telefony dva – jeden pro použití v rámci komunity, další pro vše ostatní.

„Jsem realitní agent. Samozřejmě své rabíny ctím, ale bez chytrého telefonu ve své práci nemohu fungovat. Tak to v moderním světě bohužel je,“ popsal osmapadesátiletý Dovid. „Vím, že rabíni nechtějí připustit, že v naší komunitě existují problémy, jako je domácí a sexuální násilí, ale existují. Ve většině případů přijímám rozhodnutí rabínů, ale vím, že mnoho žen má dva telefony,“ uvedla osmatřicetiletá Šlomit, podle které by měly být linky pomoci povolené.

Někteří ale košer telefony hájí. „Nedovolíme, aby tyto nečisté ohavnosti zničily naše svaté životy,“ řekl deníku mladík z jeruzalémské čtvrti Me’a Še’arim.

Rabíni se obávají ztráty autority, míní sociolog

Současná izraelská vládní koalice, ve které není žádná ultraortodoxní strana, v dubnu přijala nařízení umožňující převod košer čísel na nekošer poskytovatele, což dosud nebylo možné a výrazně to omezovalo hospodářskou soutěž. Reforma vstoupí v platnost 31. července.

Charedim rabíni to nesou s nelibostí. „Ministr pro komunikaci Joaz Hendel se snaží poškodit životní styl ultraortodoxní veřejnosti,“ prohlásil šéf strany Sjednocená Tóra judaismu Moshe Gafni. Charedim rábíni tvrdí, že výsledkem bude přístup dětí k pornografii a jinému nesvatému obsahu.

„Mé rozhodnutí je o charakteru Izraele jako demokratického státu. Košer telefony jsou druh monopolu, mimo zákon a pořádek. Nemohu přijmout, že existuje monopol judaismu, jenž patří pouze komunitě charedim,“ řekl Hendel.

Podle sociologa Šlomo Fischera z Ben Gurionovy univerzity pak hněv rabínů nemá nic společného s obsahem. „V kontrole informací je moc. Rabíni se bojí ztráty své autority,“ prohlásil.