Londýnští chlapci v šestnácti neumí anglicky. Chodí do tajných chasidských škol

Na severu Londýna žijí tisíce rodilých Britů, kteří téměř neovládají jazyk své země. Tvrdí to britský list The Times, který zveřejnil reportáž z prostředí tamních ultraortodoxních židů. Ti své děti posílají do škol, jež se víc než na běžné předměty zaměřují na náboženské texty. Snaha zachovat staré tradice postihuje víc chlapce než dívky.