Ultraortodoxní židé ignorují zákazy, virus se u nich šíří až osmkrát rychleji

V dvousettisícovém městě Bnej Brak ležícím na předměstí izraelského Tel Avivu tvoří přibližně 95 procent obyvatel ultraortodoxní židé. Zatímco v pátek tu úředníci evidovali 267 nakažených koronavirem, v úterý už to bylo 571 nemocných, což je téměř stejně jako ve čtyřnásobně větším Jeruzalémě.

Ačkoli ultraortodoxní židé představují dvanáct procent izraelské populace, ve čtyřech největších nemocnicích země momentálně tvoří asi čtyřicet až šedesát procent pacientů s koronavirem. Skutečný rozsah epidemie uvnitř ultraortodoxního společenství lze jen odhadovat, protože testování je vzácné.

Podle odborníků může za masivní nárůst nemocných v ultraortodoxní komunitě početnost rodin, hluboká nedůvěra ve státní autoritu, ignorování zdravotních rizik náboženskými vůdci, averze k elektronickým zařízením a sekulárním médiím i způsob života zaměřený na společnou činnost.

To vše přispívá k tvrdému odporu vůči nařízenému sociálnímu distancování, podle kterého mají lidé zůstat doma a ven chodit jen pro to nejnutnější. Izraelská vláda rovněž zakázala setkávání ve skupinách, což se vztahuje také na modlení a zásadně omezuje každodenní život ultraortodoxních židů.

Rychlost šíření infekce v ultraortodoxní komunitě způsobila v posledních dnech napětí mezi jejími příslušníky a ostatními Izraelci. Na internetu se totiž objevila řada videí a fotografií, na kterých takzvaní charedim v hojném počtu tančí na svatbách, nakupují na rušných ulicích nebo se schází k truchlení na pohřbech.

Ultraortodoxní židé se v Izraeli navzdory koronaviru hromadně veselili:

„Do ultra náboženských komunit neustále posíláme policejní hlídky, které mají za úkol rozhánět lidi. Denně vidíme shromáždění více než deseti lidí, což je v rozporu se zákonem,“ uvedl pro stanici CNN policejní mluvčí Micky Rosenfeld. Dodal, že v komunitách zůstaly navzdory zákazu otevřené i náboženské školy.



Je to bomba, která nám vybuchla do obličeje

V sousedním a převážně sekulárním městě Ramat Gan starosta Karmel Šama v pondělí požádal o nařízení úplného zákazu vycházení v Bnej Braku. „Je to ohnisko koronaviru. Už to není tikající bomba. Je to bomba, která nám právě vybuchla do tváře,“ prohlásil Šama podle listu The New York Times.

Také Moti Ravid, ředitel jediné nemocnice v Bnej Braku, poprosil vládu, aby alespoň týden nenechala nikoho komunitu opustit. Podle Ravida se infekce v ultraortodoxních společenstvích šíří čtyřikrát až osmkrát rychleji než jinde.

Bnej Brak se podle Ravida může nakonec ukázat jako poměrně odolný, protože tu žije mnoho mladých lidí a dětí, kteří jsou méně zranitelní. Pokud ale tito lidé pomohou infikovat ostatní, bude to mít za následek, že v Izraeli zemře mnoho starých lidí,“ konstatuje Ravid.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí prohlásil, že ultraortodoxní menšina ohrožuje svým chováním většinu a slíbil, že prosadí zpřísnění omezení. „Žádné veřejné modlitby a žádné svatby. Pohřby se mohou konat na veřejném prostranství s maximální účastí dvaceti lidí,“ prohlásil premiér.



Izraelské ministerstvo zdravotnictví ve středu oznámilo, že počet potvrzených případů nákazy koronavirem v zemi stoupl na 5 591. Onemocnění COVID-19 v Izraeli dosud podlehlo 21 lidí a stav bezmála 100 pacientů je vážný.



Modlení nás zachrání před virem, nabádají rabíni

Jak se zdá, izraelská vláda je ale zatím na ultraortodoxní společenství krátká. Podle některých ultraortodoxní rabínů má stát neblahý sekularizační vliv a naopak v této době nabádají k modlení a studiu Tóry. „Zachrání nás to před virem,“ tvrdí rabíni, kteří mají podle NYT na své kongregace velký vliv.



„Existují rabíni, kteří nám říkají, abychom se vůbec nemodlili, jiní říkají, abychom se modlili venku,“ říká jednadvacetiletý Jakov Levy, který se chodí modlit s početnou skupinou souvěrců. Jiní ortodoxní židé ale už prozřeli.



Pětadvacetiletý Moše Cohen přiznal, že má z koronaviru strach, protože z celého světa přicházejí zprávy o úmrtí prominentních charedim, včetně amerického Brooklynu, kde žije jejich největší komunita mimo Izrael.

„Na začátku to nebylo tak děsivé. Nyní ale vidíme, kolik ultraortodoxních židů zemřelo v Americe a jak je to vážné,“ prohlásil.