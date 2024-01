Genocidu nepácháme, hájí se Izrael. Vytasil tajné dokumenty o pomoci Gaze

„Premiér zdůraznil znovu potřebu výrazně zvýšit humanitární pomoc do Pásma Gazy,“ stojí v jednom z odtajněných dokumentů, jež popisují setkání válečného kabinetu ze 14. listopadu. Materiály též odlahují, že Netanjahu nařídil vládě prozkoumat, jakým způsobem by „vnější aktéři“ mohli zřídit nemocnice pro Palestince a poskytnout lékařskou pomoc u pobřeží Gazy, uvádí list The New York Times.

Podle dokumentu z 18. listopadu Netanjahu hovořil o „naprosté nezbytnosti“ povolit pokračování dodávek humanitní pomoci. „Doporučuje se kladně reagovat na žádost USA o umožnění vstupu pohonných hmot do Gazy,“ uvádí se v dalším.

Izrael poskytl soudu e-maily mezi jeho vojenskými činiteli a humanitárními pracovníky, které ukazují jejich úsilí o zaslání jídla, léků a vakcín do Pásma Gazy. V jednom z nich například Izraelci potvrzují detailní žádost zástupce OSN o poskytnutí ledniček na solární energii k uchování vakcín a laboratorních testů.

Odhalením dokumentů se Izrael snaží shodit ze stolu obvinění, že se dopouští genocidy. Přichází s argumentem, že kdyby skutečně zamýšlel Palestince vyhladit, nespolupracoval by s OSN na distribuci pomoci.

Chce též ukázat, že veřejná vyjádření některých izraelských politiků nereflektují skutečnou praxi. Jihoafrická republika staví svou obžalobu mimo jiné na výrocích izraelských politiků, například ministra obrany Joava Galanta, podle něhož Izrael bojuje s „lidskou zvěří“, nebo krajně pravicového ministra pro národní dědictví Amichaje Elijahua, který vyzval k použití jaderné bomby proti Gaze. Ostatní izraelští představitelé se od něj distancovali.

List The New York Times podotýká, že Izraelci nezveřejnili většinu vojenských pokynů vydaných válečných kabinetem a armádou. Zcela vynechali také rozkazy z prvních deseti dnů války, kdy Izrael pomoc do Gazy zablokoval a uzavřel přístup k elektřině a vodě, které na území běžně dodává.

Podle odborníků dokumenty odhalují důležitý kontext, soud ale musí prozkoumat celkový obraz. Tedy to, zda pokyny k poskytnutí pomoci nebyly v rozporu s tím, co se v Gaze skutečně dělo.

„Pokud se snažíte prokázat, že jste k něčemu nedali příkaz, zcela zřejmě ukážete ty příkazy, které naznačují opak. A pokud existuje příkaz nebo plán k opaku, neposkytnete to,“ podotýká autor knihy „Genocida v mezinárodní právu“ a profesor mezinárodního práva z Middlesex University London William A. Schabas. „Věci, které se zdají být zaměřeny na udržení života, nemusí nutně vyvracet opak.“

Jihoafrická republika podala na Izrael žalobu kvůli jeho masivní vojenské operaci v Pásmu Gazy, která je odvetou za teroristický útok Hamásu ze 7. října. Izrael tvrdí, že nepáchá válečné zločiny a dodržuje mezinárodní právo.

Rozsudky ICJ jsou konečné a nelze se proti nim odvolat, soud ale zároveň nemá žádné pravomoci, jak státy donutit, aby se jeho rozhodnutím řídily. Podle listu Haarec se izraelští bezpečnostní činitelé obávají, že pokud by soud vyzval k zastavení palby, mohlo by dojít k izolaci Izraele a třeba také sankcím vůči němu či bojkotu izraelských firem.