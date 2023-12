Páchaní genocidy není sebeobrana, rýpla si Thunbergová znovu do Izraele

„Páchání genocidy není sebeobrana a není to žádným způsobem přiměřené. Před probíhající genocidou v Pásmu Gazy varovaly desítky expertů OSN a stovky vědců, včetně izraelského odborníka Raze Segala, který současné dění označil za učebnicový příklad genocidy. Většina světa, zejména takzvaný globální sever, se však dívá jinam,“ napsala pětice aktivistů.

Hnutí Hamás, jež se moci v Pásmu Gazy chopilo v roce 2007, zaútočilo na Izrael 7. října, kdy zabilo na 1 200 lidí a dalších 240 odvleklo jako rukojmí. Izrael v odvetě zahájil rozsáhlou ofenzivu v Pásmu Gazy ve snaze Hamás zničit. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví zemřelo v enklávě kvůli izraelskému bombardování a pozemní operaci na 15 900 lidí.

Thunbergová a její kolegové uvádějí, že organizace Fridays for Future se nyní „neradikalizovala ani nezpolitizovala, jak mnozí tvrdí“.

„Vždy jsme byli političtí. Obhajoba klimatické spravedlnosti v zásadě vychází ze zájmu o lidi a jejich lidská práva. To znamená ozvat se, když lidé trpí, jsou nuceni opustit své domovy nebo jsou zabíjení,“ stojí v textu.

Aktivisté uvádí, že podporu vyjádřili mimo jiné utlačovaným lidem na Ukrajině, v Kurdistánu nebo v Laponsku. „Naše solidarita s Palestinou není jiná,“ míní.

Skupina zároveň odsoudila růst antisemitských a islamofobních incidentů ve Švédsku i po světě. „Každý, kdo se zapojí do této debaty, má odpovědnost rozlišovat mezi Hamásem, muslimy a Palestinci, stejně jako by měl být odlišen izraelský stát od židovského lidu a Izraelců,“ napsali aktivisté, kteří pod článek uvedli nejen svá jména, ale také zájmena, kterými si přejí být oslovováni.

Není to poprvé, co se Thunbergová po vypuknutí současného konfliktu v Pásmu Gazy vymezila proti Izraeli. V říjnu se stala terčem kritiky za to, že ve svém projevu na podporu Palestiny nezmínila izraelské oběti Hamásu.

V listopadu se pak na klimatické demonstraci v Amsterodamu dostala do střetu s jedním z jejích účastníků, Erjanem Damem. Když Thunbergová místo o ochraně životního prostředí mluvila o Palestině, Dam vtrhl na pódium, kde do jejího mikrofonu prohlásil, že přišel na klimatickou demonstraci, nikoliv poslouchat její politické názory.

Thunbergová po krátké strkanici s Damem se zjevným odkazem na Izraelem okupovaná palestinská území začala skandovat: „Na okupované půdě neexistuje klimatická spravedlnost.“ Dam byl poté vyveden ochrankou.