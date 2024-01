V Izraeli se obávají obvinění z genocidy. Soud by mohl nařídit zastavit palbu

Haarec v článku píše o obavách bezpečnostních činitelů a státního zastupitelství a informuje o vysoce postaveném izraelském právním expertovi, který v uplynulých dnech varoval nejvyšší vedení izraelské armády před „reálným nebezpečím, že soud vydá příkaz vyzývající Izrael k zastavení palby“. Izrael by podle odborníka byl takovým rozhodnutím vázán.

Pokud by takto soud rozhodl, panuje podle deníku obava, že by to vedlo k izolaci Izraele a třeba také sankcím vůči němu či bojkotu izraelských firem.

Jihoafrická republika ve svém podání Mezinárodnímu soudnímu dvoru tvrdí, že Izrael v Gaze páchá genocidu a netrestá osoby, které ke genocidě podněcují. Je také přesvědčena, že se Izrael dopouští válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Izrael, který masivní vojenskou operací reaguje na říjnový útok palestinského radikálního hnutí Hamás, jenž si v Izraeli vyžádal kolem 1200 mrtvých, to popírá a tvrdí, že dodržuje mezinárodní právo. Kritiky kvůli vysokému počtu civilních obětí či tomu, že na začátku války Gazu zcela odřízl od dodávek vody, potravin či léků, se mu ale opakovaně dostává i od mezinárodních organizací a spojenců.

Expertka na mezinárodní právo z Haifské univerzity Shelly Aviv Jeiniová je přesvědčena o tom, že jihoafrickou stížnost nelze brát na lehkou váhu. K prokázání zločinu genocidy je podle ní potřeba dvou věcí - jednak dokázat záměr vyhladit určitou skupinu lidí a jednak ukázat na konkrétní činy, které tento cíl naplňují.

Podotýká, že podle Jihoafrické republiky první bod dokládají vyjádření vysoce postavených izraelských činitelů a veřejná atmosféra v Izraeli, kde někteří hovoří o vymazání Gazy z mapy nebo jejím srovnání se zemí. Na druhý bod pak podle africké země ukazují rozsáhlé škody způsobené civilistům v Gaze či hlad, kterým trpí.

Další právnický expert Eliav Lieblich z univerzity v Tel Avivu má za to, že některá extremistická vyjádření vysoce postavených izraelských činitelů skutečně mohou být považována za důkaz záměru ublížit civilním obyvatelům Gazy. Zároveň by podle něj ale pro Jihoafrickou republiku bylo složité prokázat, že existuje přímá souvislost mezi vyjádřeními některých politiků a vojenskými akcemi izraelské armády. „Ale tato nezodpovědná prohlášení o vymazání Gazy budou vyžadovat, aby Izrael vysvětlil, proč takový záměr nemá,“ míní.

Mezinárodní soudní dvůr sídlí v haagském Paláci míru v Nizozemsku a je jedním z šesti hlavních orgánů OSN. Jeho hlavním úkolem je řešit spory mezi státy a podávat posudky o právních otázkách na žádost oprávněných orgánů. Soud se zabývá například četnými územními spory, v posledních letech ale rovněž otázkami genocidy. Rozsudky ICJ jsou konečné a nelze se proti nim odvolat, soud ale zároveň nemá žádné pravomoci, jak státy donutit, aby se jeho rozhodnutím řídily.