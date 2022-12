Íránské úřady zatkly slavnou herečku, odhodila hidžáb a podpořila demonstranty

Íránská herečka 9. listopadu na svém Instagramu zveřejnila fotku, na níž pózuje bez povinného hidžábu a v ruce drží papír s nápisem „Žena, život, svoboda“, který se stal heslem protivládních demonstrací v zemi.

Osmatřicetiletá žena se ve svém příspěvku také obořila na některé mezinárodní organizace za to, že nepodnikly žádné kroky proti popravě Mohsena Šekarího. Toho úřady obvinili z výtržnictví poté, co zablokoval hlavní silnici v Teheránu a mačetou zranil příslušníka polovojenské jednotky. Později ho oběsili.

„Jmenoval se Mohsen Šekarí. Každá mezinárodní organizace, která přihlíží tomuto krveprolití a nepodniká žádné kroky, je ostudou lidstva,“ napsala herečka.

Taraneh Alidoosti held this sign with ‘women, life, freedom’ in Kurdish few months ago. After the first protester’s execution she wrote a post demanding international organizations to stand up. Alidoosti is arrested. A regime that arrests actors for speaking up is a dying regime. pic.twitter.com/e9nGRSE4eB