Policisté jsou jako zombie. Íránky v tajných vzkazech popisují represe režimu

Zabíjení demonstrantů na ulici, neustálé policejní prohlídky, tajné nošení léků do úkrytů zraněným, kteří nemohou do nemocnice. To vše popisují íránské ženy, jež od počátku protivládních protestů v Íránu tajně sdílely své deníkové záznamy s novinářkou BBC Sábou Zavareíovou. Írán navíc popravil druhého vězně zadrženého během nepokojů.