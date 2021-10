Jako v Chicagu. Výpalné, lichva, vraždy. Boj arabských gangů trápí Izrael

Je to asi měsíc, co izraelská média oznámila stou oběť gangů za letošní rok. Je to zase o něco víc než loni, kdy se počet mrtvých přiblížil stovce až v prosinci. Přitom rok 2020 byl – pokud jde o oběti v arabském sektoru – dosud nejkrvavější. Mezi mrtvými nejsou jen zhruba dvacetiletí arabští mladíci, ale i ženy, děti anebo otcové ve středním věku – ke konci října jich bylo už 108. Zranění se ani nepočítají.

Byl také přijat zákon, že policie může vstoupit do domu podezřelých z násilných činů bez povolení k domovní prohlídce, což vyvolalo nelibost.