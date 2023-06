Boj o penze už Francouze unavuje. Protesty slábnou, odbory chtějí radši vyšší mzdy

V Paříži se v úterý podle úřadů sešlo 31 tisíc lidí, téměř čtyřikrát méně, než kolik jich bylo před měsícem během každoročních protestů na 1. května. A žádná vysoká účast při celostátní demonstraci proti penzijní reformě, kterou odbory svolaly už počtrnácté, nebyla ani v jiných francouzských městech: osm tisíc lidí vyšlo do ulic v Lyonu, pět tisíc v Bordeaux a dva tisíce v Nancy.

Na pořádek v hlavním městě mezi Invalidovnou a Place d’Italie dohlíželo přes čtyři tisíce policistů a četníků, rozsah posledních protestů s těmi předešlými začátkem května ovšem znamená co do účasti prudký pokles. Zároveň jde o nejnižší počet demonstrantů od začátku těchto sociálních nepokojů 19. ledna.

I v ostatních městech šlo spíše o menší a rozptýlené pochody s účastí v řádu nižších tisíců: V Rouen se sešly necelé tři tisíce demonstrantů, v Tours jich bylo 2 400, v Orléansu dva tisíce a tisícovka ve dvousettisícovém Saint-Étienne na středovýchodě země.

V Marseille policie napočítala v ulicích čtyři tisíce lidí. V Toulouse, kde došlo k několika střetům mezi demonstranty v kuklách a policií, jich bylo dvakrát tolik. Naopak pokojně proběhla demonstrace v Nice, kde pochodovalo 1 700 lidí.

Nebudou důchody, nebude olympiáda

V Paříži policie prohledala 2 700 lidí mířících na demonstrace a sedmnáct jich zadržela kvůli držení nepovolených zbraní. Mezi nimi byl i 22letý muž, který v předchozích dnech napadl prasynovce francouzské první dámy Brigitte Macronové. V pondělí si u soudu ve městě Amiens vyslechl osvobozující rozsudek, v úterý byl již na demonstraci v Paříži, kam se dostavil v přilbě a v kovem vyztužených rukavicích. Prohlašoval o sobě, že je „novinářem pro nezávislý kanál na sociální síti TikTok“.

Demonstranti také krátce pronikli do sídla organizačního výboru olympijských her v Aubervilliers v Seine-Saint-Denis a provolávali: „Nestáhnete zákon, nebude olympiáda.“ Jeden ze svědků sdělil serveru Franceinfo, že asi padesát demonstrantů zablokovalo vchod do budovy a házelo dýmovnice a petardy. Zůstali asi patnáct minut, než krátce po poledni budovu opět opustili. Akci organizovaly odbory zastupující zaměstnance pařížské veřejné dopravy. Paříž bude letní olympijské hry hostit příští rok.

Situaci v zemi také zkomplikoval výpadek proudu, který záměrně způsobili protestující elektrikáři. Bez proudu se na čas ocitla telekomunikační firma Orange nebo skupina France Médias Monde, do níž patří rozhlasová stanice RFI a televize France 24.

Odbory se s důchody postupně smiřují

Odbory protesty naplánovaly tak, aby časově vycházely na dobu, kdy poslanci Národního shromáždění projednávali návrh parlamentní skupiny LIOT. Členové tohoto názorově nevyhraněného uskupení, které posbíralo poslance minoritních stran zleva a zprava včetně korsických nacionalistů, požadovali zrušení penzijní reformy, podle očekávání neúspěšně.

Prezident Emmanuel Macron a premiérka Élisabeth Borneová důchodovou reformu přijali přímo s využitím pravomocí, které vládě pro mimořádné situace poskytuje ústava, a tedy bez schválení parlamentu. Nebylo totiž vůbec jisté, zda by tento pro mnohé Francouze kontroverzní zákon získal u poslanců dostatečnou podporu.

Tím se vláda vystavila hlasování o nedůvěře, které sice nijak slavně, ale přece jen ustála. Všechny dosavadní pokusy o zrušení penzijní reformy byly neúspěšné, stejně jako pravidelně se opakující rozsáhlé stávky. Francie se s reformou, která postupně zvýší věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let, začíná postupně smiřovat.

Radši zvyšme minimální mzdu

Také odborové organizace uznávají, že v centru jejich zájmu začínají být jiné otázky než důchodový věk – konkrétně kupní síla a organizace práce. „Hra se chýlí ke konci. Možná bude dokonce poslední? Zřejmě ano,“ připustil v úterý ještě před začátkem pařížského pochodu generální tajemník odborového svazu CFDT Laurent Berger. „Podle mě musí mít protest jinou formu,“ domnívá se také předseda tohoto svazu Cyril Chabanier.

„Pro nás tyto protesty nekončí,“ říká naopak generální tajemník učitelských odborů FSU Benoit Teste. Postoje dalších odborů jsou rovněž nejednotné. Už to ukazuje na to, že situace je srovnání se začátkem roku, kdy všechny hlavní odborové organizace stály shodně a odhodlaně při sobě, se již přece jen změnila.

Odbory chtějí nadále jednat s vládou o situaci na pracovním trhu, zejména co se týče zvýšení minimální mzdy. V plánu mají také lobbovat za finanční podporu firmám, která splňují ekologická kritéria, nebo za rovnost mužů a žen.