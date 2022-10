Úsměvy a zrušené tiskovky. Schůzka Scholze a Macrona odhalila neshody obrů

„Rozhodně to není standardní postup. Francie a Německo jsou velmi blízkými spojenci, nebo přinejmenším jimi vždy byli,“ komentuje dění francouzská stanice France 24. Společné vystoupení před médii německý kancléř Olaf Scholz potvrdil, jen aby ho nedlouho poté francouzský prezident Emmanuel Macron opět zrušil. Do poslední chvíle nikdo nevěděl, co bude. „Je to přinejmenším velmi nezvyklé, aby hostitelská strana neuspořádala společné prohlášení pro tisk se spřátelenou zemí,“ uvádí stanice.

„Co všechno je mezi Německem a Francií špatně? Je toho docela dost,“ uvedl k setkání Scholze a Macrona i ke vzájemnému vztahu obou zemí v posledních týdnech hlavní zpravodajský pořad německé ARD Tagesschau.

Přitom tento pracovní oběd, kvůli němuž jel Scholz za Macronem do Paříže, měl být náhražkou za zrušené jednání obou vlád, plánované rovněž na úterý. Scholz a Macron měli navenek společným setkáním ujistit, že spolupráce mezi oběma státy funguje bez problémů.

Přesto jsou evidentní rozpory obou zemí v energetické politice, kdy Francie například kritizuje Německo za to, že své plány na kompenzaci cen energií dostatečně nekonzultuje, nebo ohledně plynovodu MidCat, který by měl podle představ Německa zvýšit přepravní kapacitu plynu přes Španělsko a Francii jeho směrem.

Výrazné problémy se týkají také obranné politiky. Německo zvyšuje rozpočet na obranu a plánuje nákupy zbraní ze Spojených států. Také usiluje o evropský protiraketový štít ve spolupráci s dalšími čtrnácti státy včetně USA a Británie. Francie naopak upřednostňuje blízkou obrannou spolupráci, především v rámci evropského kontinentu a francouzsko-německé armádní projekty.

Paříž: Žádný problém nemáme

Emmanuel Macron a Olaf Scholz coby lídři dvou největších evropských zemí nikdy neopomněli dát najevo svá přátelství: ať už to byla soukromá večeře v kancléřství při příležitosti Dne německé jednoty, večerní procházka kolem Braniborské brány nebo zdvižené palce na schodech Elysejského paláce při první zahraniční návštěvě kancléře. Před několika dny ovšem zrušili společné jednání svých vlád plánované právě na úterý. „Veřejně tak odhalili své neshody,“ napsal k tomu berlínský zpravodaj francouzského deníku Le Figaro.

Francie naopak ujišťuje o opaku: Složité vztahy mezi Francií a Německem? Nic takového, říkala před úterním pracovním obědem Scholze a Macrona francouzská ministryně pro evropské záležitosti Laurence Booneová: „Francouzsko-německý tandem vůbec neoslabil, naopak funguje velmi dobře,“ dodala.

Francouzsko-německé mezivládní konzultace, které měly proběhnout, však byly před několika dny odloženy na neurčito, což pozorovatelé vykládali jako znamení nesouladu mezi Paříží a Berlínem. Podle Booneové bylo hlavním důvodem to, že obě strany chtěly plnohodnotnou ministerskou radu, ale někteří němečtí ministři nebyli k dispozici, zejména ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

Booneová ovšem připouští, že v některých oblastech, například v obranné politice, postojích k energetické krizi v EU nebo v hospodářských otázkách, existují ve vztazích mezi oběma klíčovými evropskými zeměmi obtíže. „V tom je třeba koordinovat naše snahy. Tato témata jsou o to komplikovanější, že Německo má co do činění s trojčlennou koalicí; vyjednávat mezi třemi stranami je složité,“ řekla Booneová k německé vládě složené ze sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních demokratů (FDP).