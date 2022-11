Německo se zbaví závislosti na Číně, řekl Scholz před svou cestou do Pekingu

Německý kancléř Olaf Scholz v předvečer své cesty do Pekingu ohlásil novou politiku vůči Číně. Ve článku pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že Německo by se mělo zbavit jednostranných závislostí na komunistické zemi, zároveň by však nemělo zpřetrhat s Čínou dosavadní hospodářské vztahy. Nutnost změny německého přístupu k Pekingu zdůvodnil kancléř změnami uvnitř Číny samotné.