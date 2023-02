Jeden už boří, další to čeká. Domy ve Francii začalo požírat stoupající moře

Když byl na konci šedesátých let 20. století postaven na jednom z nejkrásnějších francouzských pobřeží Atlantiku, byla pláž široká přes 200 metrů. Dnes se čtyřpatrový obytný dům Le Signal nejistě tyčí na duně jen pár metrů od vody, a místní úřady ho chtějí zbourat, než se zřítí.

To je příběh budovy, která byla cílem rekreantů v Soulac-sur-Mer, v nejsevernějším cípu ústí řeky Gironde v jihozápadní Francii. Je to oblast známá pro své široké zlaté pláže a borovicové lesy.

V minulých desetiletích však pláže začaly mizet rychlostí až 2,5 metru ročně. Právě Soulac-sur-Mer trpěl jednou z nejrychlejších pobřežních erozí ve Francii vůbec. V roce 2010 se již oceán dotýkal duny, na které byl postaven právě Le Signal.

V roce 2014 se pak tamní vláda rozhodla přestěhovat obyvatele budovy a zahájila dlouhý proces odstraňování azbestu, než začátkem února zahájila demolici, informuje agentura Reuters.

Symbol klimatické změny ve Francii

„Demolice této budovy se dotýká klíčové otázky naší doby – změny klimatu a jejího vlivu na hladinu oceánů,“ řekl 71letý místní obyvatel Guy Bouyssou. „Situace v Le Signal je do značné míry symbolická pro to, co se děje v souvislosti s erozí pobřeží ve Francii,“ dodal k tomu Adrien Privat, úředník francouzské agentury pro ochranu pobřeží Conservatoir du Littoral.

Privat uvedl, že globální oteplování má na současný stav velký vliv, protože vyšší průměrná hladina moře zhoršuje další faktory, které způsobují erozi a činí pobřeží zranitelnější vůči bouřím.

Dodal, že krabicovitá stavba je typickým příkladem rozsáhlé zástavby pobřežních oblastí v druhé polovině 20. století, kdy urbanisté nebrali příliš ohled na skutečnost, že pobřeží jsou dynamická a neustále se mění.

„Odhadujeme, že přibližně 50 000 obytných domů se nachází v zónách, které budou muset být do konce století přemístěny. Všechna francouzská pobřeží jsou v ohrožení. Pro písečná pobřeží to pak více než pro skalnatá,“ řekl.

Uvedl také, že stále stoupající hladina moře a stále silnější bouře znemožňují, aby lidé žili v Le Signal bez nákladných opatření na ochranu pobřeží. Dlouhé vyvlastňovací řízení a boj o financování ekologicky šetrné demolice byly podle něj nutnou zkouškou pro věci příští.

„Le Signal je varováním před tím, co by se mohlo stát v jiných zónách, a před nutností připravit se na to hned,“ řekl.