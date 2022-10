Francie chce proti změnám klimatu bojovat bílými střechami automobilů

Boj za snižování emisí skleníkových plynů a nejrůznější zákroky proti klimatickým změnám jsou v trendu, čímž vzniká prostor pro uplatnění spousty méně či více chytrých nápadů. Těžko předem říct, kam přesně zařadit ideu Raphaëla Ménarda.

Jinak uznávaný francouzský eko-architekt a obhájce moderních principů udržitelného stavitelství se totiž opřel do automobilismu. Rád by se zasadil o přijetí zákona, který by všem automobilům bez rozdílu připisoval za povinnost mít bílou střechu.

Proč? Odpovědí je albedo, míra odrazivosti povrchu tělesa. Přesněji tedy celkový poměr odraženého elektromagnetického (viditelného) záření k množství záření na povrch tělesa dopadajícího. A ještě trochu lidštěji, je to celé vlastně o barvě povrchu. Světlé barvy dopadající paprsky spíše odráží, zatímco tmavé je pohlcují. V černém triku se za letního vedra pečete, v bílém se cítíte o něco lépe.

Někdo to rád bílé

Jde to vidět i v architektuře napříč světem: v tropických přímořských regionech si domy libují ve světlých barvách omítek a střech, aby se jejich interiér nepřehříval, směrem k chladnému severu přibývá střešních krytin a fasád tmavých, protože tam je akumulace záření žádoucí. Architekt Ménard tuhle dávno zažitou novinku ve svých pracích a studiích oživil už mnohokrát.

Chcete-li doma ušetřit za provoz klimatizace, natřete si střechu na bílo. Chcete snížit efekt tepelných ostrovů – lokálních teplotních anomálií ve velkých městech? Natřete na bílo asfalt silnic!

Nedá se říct, že by to úplně nefungovalo. V roce 2018, nezávisle na Ménardovi, přetřeli bíle pár úseků silnic v Los Angeles. Povrch vozovky se tu za letních veder přes den vyhříval na extrémních 65°C a teplo pak v noci sálalo do okolí. Po aplikaci nátěru se teplota povrchu snížila o 5,5–8,5°C. Změna to byla, ale ne až tak výrazná, aby to vykoupilo dost zásadní neduh bílé silnice. Oslňovala řidiče, nedalo se po ní bezpečně jezdit.

Podobné experimenty se tím samozřejmě nezastavily, a například v Paříži či v Barceloně jsou dnes bílé či zelené (s vegetací) střechy u novostaveb povinné. Je to malé téma velké udržitelnosti, které Raphaël Ménard svým nápadem, voláním po bílých střechách automobilů, doplňuje a rozvíjí. Ve dvou směrech.

Nenáročná klimatizace

Jednak vidí příležitost v překrytí té vcelku nepatrné plochy karoserie, oněch průměrných 1,4–2,2 metrů čtverečních střechy vozu, o níž by se zvýšilo albedo povrchu pro dopadající sluneční paprsky. Na parkovištích stojící auta by tak „chladila“ své okolí. A současně tu vidí velkou příležitost k tomu, aby se vcelku razantně snížily náklady na provoz klimatizací vozů. Které by s bílou střechou nemusely za horka temperovat klima interiéru kabiny tak intenzivně. Klimatizace by se totiž u vozů s bílou střechou používala střídměji, předpokládá.

Taková úspora provozu klimatizace se dá vyčíslit i ušetřeným benzinem. A Ménard, když rozpočítal teoretický efekt bílých střech automobilů na celý francouzský vozový park, tedy 38,5 milionu aut, dospěl k sumě 500 milionů litrů. Ročně. O tolik benzínu se prý francouzští řidiči dohromady připravují tím, že nemají na autě bílou střechu, a v létě tak musí jejich klimatizace pracovat na plné obrátky.

Nové povinně v bílé

Ménard doplňuje, že auta samozřejmě patří k jedněm z nejvýraznějších hřebíčků do rakve snah o efektivní boj s klimatickými změnami. A tím, že nemají bílé střechy, vlastně na emisích produkují o 1 milion tun CO 2 více, než by musela.

Proto navrhuje státním orgánům, aby uložily zákonnou povinnost opatřit každé auto bílou střechou. Tato operace by se prý zatím měla týkat pouze nových aut. Což je jen o trochu méně radikální přístup než v Turkmenistánu. Tam v roce 2018 prezident černá auta zakázal, protože se mu nelíbila.

„Víme-li, že se jich ročně prodá víceméně 1,5–2 miliony a že průměrná životnost automobilu je 10 let, k obměně a přebarvení by to francouzskému vozovému parku pár let trvalo,“ dodává Ménard a připouští, že bílé střechy automobilů by nebyly samospasitelným řešením. V boji s klimatickými změnami je toho prý třeba nabílit mnohem víc.