Trumpův tanec nad propastí. Poprvé je většina Američanů pro jeho sesazení

18:26 , aktualizováno 18:26

Mohl by to být pro amerického prezidenta Donalda Trumpa zásadní politický zlom. Poprvé většina amerických voličů souhlasí s tím, aby se na něho podala ústavní žaloba směřující k jeho odvolání z funkce. Ukázal to nejnovější průzkum televize Fox News. Od minulého průzkumu se tak pro zahájení impeachmentu vyjádřilo o devět procent voličů více než předtím.