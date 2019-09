KOMENTÁŘ: Impeachment bude jako zápas v bahně. Trump už se těší

Není pochyb, že Trump americkou společnost hluboce rozděluje a jeho vláda vyvolává hodně rozpaků. Prezentuje se jako brilantní vyjednavač, ale zatím se mu jen podařilo naštvat tradiční spojence. Jeho administrativou zmítá chaos: vždyť za dva a půl roku vystřídal čtyři poradce pro národní bezpečnost a tři personální šéfy Bílého domu.

Spíš než politik je Trump showman s prstem na twitterové spoušti. Mistr okázalých, ale prázdných gest. Uspořádá historickou schůzku s Kimem, ale KLDR dál odpaluje rakety. Nařídí a na poslední chvíli odvolá útok na Írán. Výsledek? Radikály v Teheránu to jen povzbudí k sabotážní akci proti ropným zařízením Saúdské Arábie.

Člověk by řekl, že takový politik nemůže příští rok svou funkci obhájit. Porazit ho ve volbách přece bude hračka. Je však možné, že demokraté si vyhodnotili, že nebude od věci, pokud Trumpa pořádně protáhnou bahnem. Vidí impeachment jako pojistku, že volby vyhraje jejich kandidát.

Faktem je, že mají nabito. Vždyť Trumpa chytili, jak přemlouvá ukrajinského prezidenta, aby mu pomohl vyhrabat špínu na pravděpodobného soka v prezidentských volbách. Nabádal cizí zemi, aby se vměšovala do amerických voleb, a to jen krátce poté, co vyvázl z vyšetřování ruského ovlivňování volebního procesu.

To je celkem síla i na Ameriku po dvou letech trumpismu. Proč tedy nejsou z odstartovaného procesu Trumpova sesazení všichni prezidentovi odpůrci nadšení? Protože už teď je jasné, že je to riskantní krok, který se velice snadno může obrátit proti demokratům. A to zcela v duchu rčení „Neperte se v bahně s prasetem – vy se ušpiníte a praseti se to líbí“.

Už teď je totiž jisté, že v příštích měsících se nebude hovořit o programu jednotlivých kandidátů, ale o Ukrajině a údajné korupci v rodině Joe Bidena. Proces impeachmentu Trumpovy příznivce jen sjednotí a pokud nevyjdou najevo nějaké obzvlášť špinavé detaily, Senát ovládaný republikány prezidenta nesesadí.

Sám Trump si už určitě pro svého rivala nachystal nějakou štiplavou twitterovou přezdívku - stejně jako svoji minulou sokyni překřtil na „crooked Hillary“. Není proto divu, že podle některých komentátorů se Trump na nadcházející bitvu jen třese.