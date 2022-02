Finlandizace Ukrajiny? Macron oprášil Zemanovu kacířskou myšlenku

Výbušná poznámka podle deníku Le Fiagro padla na palubě letadla, kterým šéf Elysejského paláce v pondělí cestoval k rozhovorům s Vladimirem Putinem do Moskvy. Když se ho francouzští novináři zeptali, jestli by jedním z možných řešení krize byla finlandizace Ukrajiny, Macron odpověděl: „Je to jeden z modelů, který je na stole.“

Pro Ukrajince by život v neutrálním státě sousedícím s Ruskem určitě nebyla ideální situace. Ale vzhledem k jejich geografické poloze je to asi nejlepší výsledek, kterého se můžeme dočkat. Stephen M. Walt publicista, Foreign Policy