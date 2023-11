Firmám v dodávání zbraní na Ukrajinu bránit nebudeme, prohlásil Fico

„Když nějaká firma chce vyrábět zbraně a někde je dodávat, tomu samozřejmě nikdo nebude bránit,“ řekl Fico po schůzce s ministrem obrany Robertem Kaliňákem.

Fico ještě jako opoziční politik opakovaně kritizoval dřívější vládu za předaní různých zbraní Ukrajině a tvrdil, že v případě účasti své strany v novém kabinetu nedovolí vývoz ani jednoho náboje na Ukrajinu. Ficova strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) zářijové předčasné parlamentní volby v zemi vyhrála a vytvořila kabinet s dalšími dvěma stranami.

Slovensko po ruské invazi na Ukrajinu nejen předalo Kyjevu darem různou vojenskou techniku včetně vyřazených stíhaček MiG-29 sovětské konstrukce, ale na základě bilaterálního komerčního kontraktu mu dodalo osm samohybných houfnic Zuzana 2, které jsou vlajkovou lodí slovenského obranného průmyslu. Výrobu dalších 16 houfnic Zuzana 2 pro Ukrajinu zaplatí podle dřívějších informací Dánsko, Norsko a Německo.

Podle Fica by Bratislava mohla dodávat Kyjevu také odminovací systémy, které se na Slovensku rovněž vyrábějí. „Jedna z takových věcí, která by Ukrajině mohla pomoci, je odminování. To považuji za pomoc humanitární. Je tam obrovské množství zaminovaných prostor a nevybuchnuté munice,“ řekl slovenský premiér.

Slovensko ještě za předchozích vlád začalo připravovat projekt zvýšení výroby munice. Munici kalibru 155 milimetrů vyrábí na Slovensku polostátní firma ZVS Holding, ve které vlastní poloviční podíl skupina Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada. Modernizací a prodloužením životního cyklu munice se v zemi zase zabývá společnost VOP Nováky, která také patří do skupiny CSG.

Podle Kaliňáka chce nové vedení slovenského ministerstva obrany přehodnocovat zejména některé již uzavřené komerční kontrakty, bližší informace neuvedl. Slovensko dříve zadalo různé zakázky na modernizaci zastaralého vybavení slovenské armády. Kaliňák se už krátce po říjnovém jmenování ministrem obrany vyslovil také pro úpravu dohody o obranné spolupráci mezi Slovenskem a Spojenými státy, proti které Směr-SD vystupoval již při jejím schvalování ve slovenské sněmovně.