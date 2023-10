Vojáci, drony, psi, koně. Fico na hranicích lovil migranty, nechytil žádného

Předchozí kabinet kvůli nelegální migraci na začátku října zavedl náhodné kontroly na hraničních přechodech s Maďarskem. Reagoval tak na to, že k podobnému kroku vůči Slovensku přistoupily Česko, Polsko a Rakousko. Fico ovšem ještě před volbami tvrdil, že je postup úřednické vlády nedostatečný.

Sliboval, že na takzvanou zelenou hranici pošle policisty a vojáky, kteří ji ochrání po celé délce. Migrantům také hrozil mnohem tvrdším přístupem. Předchozí premiér Ľudovít Ódor se tehdy hájil s tím, že střežit celou maďarsko-slovenskou hranici je fyzicky nemožné a že by na to Slovensko ani nemělo dost lidí. Pondělní akce tak byla ukázkou toho, jak Fico plní své sliby.

Všechny hraniční přechody, kterými procházeli nelegální migranti, jsou podle Ficových slov pod kontrolou policejních hlídek. „Hned, jak na základě zpravodajské komunikace s Maďarskem zjistíme, že došlo k překročení většího počtu nelegálních migrantů a přes Maďarsko se blíží na území Slovenské republiky, jsme schopní v přiměřeném čase nasadit podobné rozložení sil po celé zelené hranici, tvrdil Fico s tím, že každý nelegální migrant, který se pokusí přejít na Slovensko, bude zadržen.

Nový ministr Eštok, který se okamžitě po nástupu do funkce zbavil například policejního prezidenta Štefana Hamrana, ještě v pondělí nasazení policistů a vojáků na zelenou hranici s Maďarskem zdůvodnil tím, že očekává velkou migrační vlnu. Nyní tvrdí, že šlo o jednorázovou akci, kterou je připraven kdykoliv zopakovat.

„Chtěli jsme dát jasně najevo migrantům a hlavně převaděčům, že slovenská migrační politika se mění a převaděči nemají prostor na to, aby dělali na Slovensku byznys,“ řekl. Do akce se zapojily stovky policistů a vojáků, dále různá technika včetně vozidla s termovizí, kterou Slovensku zapůjčila Česká republika.

Policie však neobsadila celou 677 kilometrů dlouhou hranici s Maďarskem, ale pouze lokality, které využívali migranti při přechodu z Maďarska na Slovensko ve snaze dostat se dále do západní Evropy. Pověřený policejní prezident Rastislav Polakovič pak potvrdil, že nikoho nezadrželi, a uvedl, že se skupiny migrantů v pondělí v noci během akce u hranic otočily a vrátily do Maďarska.

Od začátku letošního roku zaznamenalo Slovensko 46 tisíc migrantů, kteří do země vstoupili nelegálně. Oproti minulosti jde o výrazný nárůst. Už bývalé vedení slovenské policie upozorňovalo, že Maďarsko odmítá přebírat běžence, kteří z něj na Slovensko protiprávně vstoupili. Šutaj Eštok tvrdil, že ohledně řešení migrace věří v dohodu.

„Grandiózní divadlo“, zní z opozice

Opozice i exministr zahraničí Miroslav Wlachovský opatření nové vlády kritizují. „Spustili grandiózní divadlo, zrovna tudy migranti z Maďarska příliš nechodili, ale asi to bylo nejblíže k Bratislavě. PR politika čelem k masám,“ napsal na sociální síti X Wlachovský. Odkázal tak na fakt, že se Fico i s Eštokem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem vydali právě na bratislavský hraniční přechod Čunovo–Rajka.

Hraniční přechod Čunovo-Rajka Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka pak uvedl, že migrace přes Slovensko už déle než měsíc prudce klesá. „Robert Fico postupuje jako vždy – hledá imaginárního nepřítele (tentokrát migranty), aby odvedl pozornost od skutečných problémů (tentokrát jeho čistky v policii a neřešení ekonomických problémů Slovenska). Budeme se ho ptát, kolik nás všechny tato jeho včerejší kouřová clona stála,“ napsal.

Také bývalý vládní poradce Branislav Tichý napsal, že počty běženců přecházejících přes Slovensko v posledních týdnech prudce klesají, a to vzhledem k opatřením na balkánské trase a změnou počasí. „Vystrašit a následně triumfálně zvítězit,“ glosoval v úvodu svého příspěvku na Facebooku. Klesání počtu běženců se podle něj navíc dalo čekat.

„Není to nic nečekaného, děje se to přibližně touto dobou každý rok a ví to každý, kdo se tématu věnoval aspoň dvacet minut. Naproti tomu ministr vnitra očekává velkou vlnu migrace, kterou v nejbližších dnech hrdinně zastaví svou osobní přítomností (spolu s Ficem) na přechodu v Rajce,“ píše Tichý. „Je neuvěřitelné, že jim na to někdo pořád skáče,“ dodal.

Tiskovou konferenci k „Ficově nule“ ohlásila také opoziční strana Slovensko (dříve OLaNO) expremiéra Igora Matoviče. Desítka nevládních organizací, které na Slovensku pomáhají migrantům, pak vybídla ministerstvo vnitra, aby země kromě jiného v souladu s mezinárodním i vnitrostátním právem zacházela s cizinci důstojným způsobem a respektovala jejich práva.

„Zajištění cizinců a jejich umisťování do útvarů policejního zajištění by mělo být vázáno na zásadu přiměřenosti a realizováno jen tehdy, když nelze účinně uplatnit jiná dostatečná, ale méně přísná donucovací opatření,“ napsaly organizace v prohlášení. Dodaly, že není známo, že by běženci na Slovensku páchali trestné činy.

Ministr vnitra nicméně v úterý podle Denníku N zopakoval, že požádá o svolání bezpečnostní rady státu. Prý od toho očekává bližší informace, například zda v souvislosti se situací v palestinském Pásmu Gazy hrozí, že na Slovensko přijde více migrantů mířících do západní Evropy. „Takto si představuji silný stát, který umí chránit své hranice,“ dodal Eštok.