Ficova pomsta začala. Končí policejní prezident, do funkcí jdou i obvinění lidé

„Ministr měl vážné výhrady vůči vnášení politických a osobních postojů do výkonu funkce policejního prezidenta, což je v příkrém rozporu s tím, že každý příslušník policie se má při své práci řídit výlučně zákonem,“ napsal podle listu Sme Eštokův mluvčí k personální výměně v policii.

Eštokovi (Hlas-SD) vadí také údajná „nečinnost“ policie, pokud jde o nelegální migraci. Perličkou je, že nový šéf resortu nechal policejního prezidenta přeřadit do Popradu na východě Slovenska, Hamran přitom žije na druhé straně země v Komárně. Už předtím navíc sám podal žádost o odchod do civilu a kancelář by vyklidil tak jako tak. A to už za tři dny.

Ministr ve vládě premiéra Roberta Fica tak podle novinářů pouze odstartoval pomstu staronové garnitury za masivní vyšetřování, které policie v posledních letech spustila. „Šutajův Eštokův čin je obyčejná podlost a zákeřnost učiněná z pozice moci,“ píše komentátorka Nataša Holinová s tím, že ministr možná ještě ani nevěděl, kde jsou toalety, ale toto už stihl.

Byly tu akce Očistec, Soumrak, Bouřka, Vichřice... Všechny se týkaly korupčních kauz z prostředí slovenského podsvětí, justice a paradoxně i vysokých pater policie, především inspekce, a především Směru-SD, jenž se teď vrátil k moci. Eštok, jenž už ve čtvrtek stihl vyměnit i politické vedení policie, se o Hamranovi a jeho týmu vyjádřil jako o „hamranovcích“ a označil je za „skutečnou mafii“.

K té podle něj patří ještě i „matovičovci, lipšicovci, mikulcovci a čurillovci“. Igor Matovič po nástupu do funkce premiéra v roce 2020 rozvázal ruce policii, aby mohla kauzy z éry Směru vůbec vyšetřovat. Daniel Lipšic je speciálním prokurátorem a ze své pozice dohlíží na nejzávažnější kriminální kauzy, korupční případy či extremistické delikty. Eštok ani další členové dosavadní opozice se netají tím, že se ho chtějí zbavit a nejradši by zrušili celý úřad.

Čurillovci pak jsou elitní policisté z Národní kriminální agentury (NAKA) kolem vyšetřovatele Jána Čurilly, kteří se zabývali zločiny policejních inspektorů. To vedlo k situaci, která se dá zjednodušeně pojmenovat jako válka v policii. Obvinění Čurilly pak Hamran označil za „nejabsurdnější trestní stíhání v historii Slovenska“.

Jak ovšem slovenská média upozornila, všech nepohodlných lidí Směr zbavit nemůže. Třeba ředitel NAKA Ľubomír Daňko dříve vedl tým z akce Očistec a spolu s dalšími vyšetřovali získal status „chráněného oznamovatele“. To znamená, že ho ani nové vedení policie nemůže vyhodit či přeřadit na jinou pozici. Stejně jako Čurillu, byť v jeho případě už Eštok řešení našel.

V pátek jej a jeho kolegy postavil mimo službu, napsal Denník N s tím, že ministr také zrušil posty policejních viceprezidentů, čímž odstavil dva Hamranovy nejbližší spolupracovníky. V souvislosti s Čurillou pak Úřad na ochranu oznamovatelů i advokát policistů oznámili, že je ministrovo rozhodnutí neplatné, protože k němu nedostal souhlas tohoto úřadu. Eštokovi tak zřejmě hrozí i pokuta.

Ficův Směr už si také do jiných pozic dosadil své lidi. Předsedou branného a bezpečnostního výboru parlamentu se například stal bývalý policejní prezident Tibor Gašpar, který v srpnu strávil dva dny v policejní cele a nyní je stíhaný na svobodě za uplácení. Spolu s dalšími lidmi je rovněž podezřelý, že v policii vytvořil „síť spřízněných vyšetřovatelů, kteří plnili žádosti shora a vybrané případy zametali pod koberec.

Za zmínku pak stojí i další jméno, a sice Pavol Gašpar. Syn policejního exprezidenta se stal státním tajemníkem na ministerstvu spravedlnosti. Sám se přitom objevil v kauze „lovecká chata“, kdy se policii v rámci údajného sledování pytláků podařilo nahrát Fica s kumpány, kterak probírají tehdejší živé kauzy, ale i ztracené peníze z Ficova trezoru nebo „hroznou nemoc“ covid.

Z nahrávek vyplynulo, že Gašpar mladší zřejmě naváděl exministra vnitra a současného ministra obrany Roberta Kaliňáka ke křivé výpovědi. Policie ho proto obvinila pro křivou výpověď a křivou přísahu ve stadiu přípravy, po dvou měsících však obvinění zrušila. Pavol Gašpar, který má mimochodem svého otce Tibora vytetovaného na předloktí, také na chatě vyprávěl, že „odjebe hlavu Lipšicovi“.

Významné funkce pak dostali i otec a syn Štefan a Filip Kuffovi, které do parlamentu zvolili coby nestraníky za Slovenskou národní stranu (SNS). Oba se stanou státními tajemníky, Štefan Kuffa na ministerstvu kultury, jeho syn pak v resortu životního prostředí. Rodina Kuffových přitom čelí soudu kvůli podvodům s půdou a bitce se zemědělcem.