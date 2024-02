Okřídlená princezna Tsehai se vrátila domů. Z Etiopie ji kdysi ukradl Mussolini

Předání sytě červeného dolnoplošníku proběhlo poslední lednový den v Addis Abebě. Pro místní to byla velká sláva. Ceremonie se účastnil i etiopský premiér Abiy Ahmed Ali. Po podpisu dokumentů pak pózoval se strojem, který dostal jméno po jedné z dcer tehdejšího etiopského císaře Haile Selassieho.

„Dnes je to pro nás Etiopany velký den. Oslavujeme oficiální převzetí Tsehai od italské vlády,“ napsal premiér na sociální síť X a přiložil i několik fotografií.

Italský ministr obrany obrany Guido Crosetto připomněl, že předání letounu je dalším důkazem o posílení vztahů mezi jeho vlastí a africkými státy, píše The Guardian. Premiérka Giorgia Meloniová na sklonku ledna informovala, že Itálie hodlá vyčlenit až 5,5 miliardy eur (136 miliard korun) na zlepšování školství, zemědělství či přístup k vodě a energiím v afrických zemích. Údajně se osobně angažovala i ve složitém procesu návratu unikátního letounu.

Jeho zrod je nerozlučně spjatý s německým pilotem a konstruktérem Ludwigem Weberem. Během první světové války se proháněl v chatrných bojových letounech. Dvakrát ho sestřelili, ale létání se i přes zdravotní potíže nevzdal. Později si ho do své letky povolala společnost Junkers. Byl rovněž leteckým instruktorem Hermanna Göringa. Vedení společnosti ho v roce 1933 vyslalo do daleké Etiopie, aby zde dohlédl na opravu stroje JU W33 C, který používal císař Haile Selassie.

Ten byl považován za symbol dekolonizačního úsilí a snažil se posilovat jednotu afrických zemí, zároveň však měl pověst nesmlouvavého autokrata. Válkou ostřílený německý pilot se mu zalíbil. Weberovi přistála na stole nabídka na pozici jeho soukromého pilota a konstruktéra. V Etiopii měl vybudovat síť leteckých spojů. Nejambicióznější však byly plány na sestrojení vůbec prvního etiopského letadla.

Weber se úkolu nezalekl a po opravě osobního císařova letounu se pustil do práce. Zadání bylo na první pohled jednoduché. Postavit stroj, který může sloužit pro trénink pilotů, ale zvládne i delší trasy a start z letiště v nadmořské výšce okolo 2 500 metrů.

Jako základ pro první etiopský letoun Weber zvolil německý jednoplošník A. VII. Jeho konstrukce byla jednoduchá, stejně tak dostupnost náhradních dílů. Císaře nemusel příliš přemlouvat a po pár týdnech mohl s jeho svolením kontaktovat původního designéra tohoto letounu Wilhelma van Nese. Ten souhlasil, že plány přepracuje podle Weberových požadavků.

Od vpádu Mussoliniho k návratu domů

Nový letoun z dílny Webera pracovně pojmenovaný Etiopie 1 se mohl pochlubit sedmiválcovým motorem Walter Venus 1 o výkonu 115 koní a 1 800 otáčkách za minutu. Elegantní stroj se podařilo doladit až na sklonku roku 1934. O pár měsíců později vyjel z hangáru první model, na trupu měl z boku vyvedený nápis Tsehai, tedy Slunce, jak se jmenovala jedna z dcer císaře. Ta se o pár let později proslavila během nucené emigrace do Velké Británie, kde vystudovala na zdravotní sestru a pečovala o nezaopatřené děti.

Úvodní motorové zkoušky se vlekly. Do vzduchu se letoun poprvé dostal až v prosinci 1935. Od země se odlepil po rozjezdu na 150 metrů dlouhé dráze. Podle Webera se pilotoval výborně, řízení bylo citlivé a stroj stabilní ve všech směrech. Z dvou a půl tisíce výškových metrů se na tři tisíce dostal za sedm minut – na svou dobu obstojný čas. Maximální rychlost se zastavila na 185 kilometrech za hodinu, běžná letová pak na 150 kilometrech za hodinu.

Letových hodin si však okřídlená princezna příliš neužila. Podle dobových záznamů ve vzduchu celkem strávila asi třicet hodin. Už v říjnu 1935 začala italská invaze, letoun poté skončil uklizený kdesi pod větvemi eukalyptů nedaleko svého domovského letiště, kam armáda dorazila až na jaře 1936.

Weber odletěl do Portugalska, jeho letoun se později dostal do rukou Mussoliniho režimu, který ho převezl do Itálie. Na jaře 1939 se německý pilot stal ředitelem brazilské dopravní společnosti Viação Aérea São Paulo. V Brazílii se oženil se Švýcarkou Friedou Heuriovou. Od roku 1967 žili ve švýcarském Beinwil am See, kde Weber v roce 1991 zemřel.

Prvnímu etiopskému letounu se postupem let dostalo náležité péče. Během složitého procesu restaurování dostal zcela nový plášť v červené barvě. V poslední době zdobil sbírku leteckého muzea ve Vigna di Valle. Po takřka devadesáti letech se nyní princezna Tsehai vrátila domů.