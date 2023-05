Británie nevrátí Etiopii ostatky prince zajatého v roce 1868. Odmítá exhumaci

„Chceme, aby se jeho ostatky vrátily, protože toto není země, kde se narodil,“ řekl jeden z potomků etiopského královského rodu Fasil Minas. Dodal, že není správné, aby byl pohřben ve Spojeném království. Etiopie už v minulosti marně usilovala o návrat princových ostatků.

Buckinghamský palác však žádost odmítl. Dodal ale, že bude nadále vyhovovat žádostem etiopských delegací o návštěvu kaple. Královna Alžběta II., která zemřela loni v září, je jednou z mnoha členů královské rodiny, kteří jsou pohřbeni v kapli svatého Jiří.

Podle historiků zemřel princ Alemajehu ve věku 18 let v severoanglickém Leedsu na zápal plic. Do Británie ho převezli v sedmi letech jako sirotka, jeho matka během cesty zemřela. Britové prince zajali po vítězství nad etiopskou armádou v roce 1868.

Královna Viktorie, která si ho oblíbila a zajistila mu i vzdělání, si přála, aby byl pohřben v kapli svatého Jiří na hradě Windsor západně od Londýna. Po jeho smrti si do deníku zapsala, že je velmi smutná. „Je to příliš smutné! Úplně sám, v cizí zemi, bez jediného člověka nebo příbuzného, který by k němu patřil. Jeho život nebyl šťastný, byl plný potíží všeho druhu, byl tak citlivý a myslel si, že na něj lidé zírají kvůli jeho barvě pleti... Všem je to velmi líto,“ uvedla královna.

Británie zahájila invazi do Etiopie (tehdejší Habeš) v roce 1867, aby zachránila skupinu zajatých evropských misionářů, dobrodruhů i úředníků včetně britského vyslance. Král Theodor II. je nechal zadržet po sérii diplomatických rozmíšek. Vladař po porážce britskými vojsky spáchal sebevraždu.

Po bitvě Britové uloupili tisíce kulturních a náboženských památek. Patřily mezi ně zlaté koruny, rukopisy, náhrdelníky a šaty. Podle historiků bylo k odvozu pokladů, které jsou dnes roztroušeny po evropských muzeích a knihovnách i v soukromých sbírkách, zapotřebí desítek slonů a stovek mul.