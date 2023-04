Italská vláda chce omezit cizí slova. Jako za Mussoliniho, bouří se opozice

Poslanci italské vládní strany Bratři Itálie navrhli zákon, který by zakázal používání anglických a jiných cizojazyčných výrazů ve veřejných dokumentech. Úředníkům používajícím anglická slova i v případě, že existuje italský ekvivalent, by hrozila pokuta až 100 tisíc eur (zhruba 2,4 milionu korun). Podle opozice je to projev nostalgie po režimu diktátora Benita Mussoliniho.