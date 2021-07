Macron jako Hitler. Prezident se chce kvůli plakátům na jihu Francie soudit

Série plakátů se objevila na řadě míst v jižním departementu Var, včetně příjezdu do Toulonu, metropole regionu a sídla důležité námořní základny.



Macron je na billboardech vyobrazen jako vůdce Třetí říše. Nechybí mu uhlazená patka, uniforma ani knírek pod nosem. Svastiku na jeho levém rameni však nahradila písmena LREM odkazující na prezidentovu stranu Vpřed. Na plakátu je slogan: „Poslouchejte, nechte se očkovat“.

Plakát vytvořil a rozmístil podnikatel Michel-Ange Flori. Místním novinám řekl, že si ho kvůli tomu již předvolala policie. „Potvrdili mi, že stížnost přišla přímo z Elysejského paláce. Překvapilo mě to a šokovalo,“ uvedl.



„V Macronově zemi je možné utahovat si z proroka, ale dělat si legraci z Macrona je najednou rouhání,“ dodal později Flori s odkazem na aféru kolem satirického časopisu Charlie Hebdo, jenž v předchozích letech publikoval několik karikatur islámského proroka Mohameda.

„Je to pouhá karikatura, nikoli urážka. Žalovat kvůli tomu někoho je přehnané,“ uvedla pro list La Depeche Floriho advokátka. Za urážku prezidenta Florimu hrozí pokuta až dvanáct tisíc eur (300 tisíc korun).

Flori provokoval již dříve

Flori, jenž se narodil na Korsice, vlastní v departementu Var asi 400 reklamních billboardů. S jejich pomocí vyvolal kontroverze už dříve.

V roce 2019, když bylo na vrcholu protestní Hnutí žlutých vest, dostal Flori pokutu třicet tisíc eur (770 tisíc korun) za reklamu s nápisem: „Policie s vámi denně hovoří na BFM-TV“ s odkazem na časté vystupování policistů na populární zpravodajské stanici.

Flori se podle listu The Guardian v minulosti ve svých „vtípcích“ zaměřil na několik ministrů, včetně exministra vnitra Christopha Castanera a současného ministra vnitra Géralda Darmanina.



V roce 1999 ho soud poslal na sem let do vězení za to, že „nařídil zničení budovy pomocí výbušných látek“ poté, co se údajně zaměřil na svého bývalého zaměstnavatele. Flori nicméně toto obvinění vždy odmítal.

Za posledních dvacet let Flori vytvořil nejméně sto provokativních plakátů, přičemž trvá na tom, že jen uplatňuje své právo na svobodu projevu.