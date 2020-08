GLOSA: Obnažený Macron na vlnách, Silviova slečna a božský komár

I šéf Elysejského paláce si potřebuje v létě trochu odfrknout. Nebyl by to ale Emmanuel Macron, aby zůstal sedět jen tak se založenýma rukama. Během volna v prezidentském sídle ve Fort de Brégançon už stihl na dálku vést jednání francouzské vlády k útoku v Nigeru, zavítat mezi místní, prohánět se ve vlnách na vodním skútru či zajet (ne na skútru) do výbuchem zničeného Bejrútu, aby poskytl Libanoncům útěchu. „Náš národní Rambo trénuje na záchranu světa,“ komentovali jeho aktivity nevděční Francouzi na sociálních sítích.

Guillaume Bigot @Guillaume_Bigot Macron en jet-ski : les fumeurs de clopes qui roulent au diesel n’ont plus qu’à bien se tenir ! https://t.co/Scx7Bb7ZKE oblíbit odpovědět

Zatímco Macron tráví čas se svou 67letou chotí Brigitte, Silvio Berlusconi znovu potvrdil, že cílí na jiné ročníky. 83letý Il Cavaliere se nechal na Sardinii vyfotografovat se svou novou přítelkyní Martou Fascinaovou. Stalo se tak několik dní poté, co byla vyfocena pro změnu jeho expřítelkyně Francesca Pascaleová, kterak se líbá na jachtě se zpěvačkou Paolou Turciovou. Berlusconi tedy musel logicky kontrovat.



Mimochodem, jeho nová milá je o 53 let mladší než on – je jí 30 let, stejně jako jeho vnučce Lucrezii Vittorii. Určitě si tedy oba mají co říci. Témata Silviova vyprávění při západu slunce se úplně nabízejí: operace srdeční chlopně, plastické operace, veřejně prospěšné práce mezi vrstevníky v domově důchodců…

Americký stát Mississippi se v červnu rozhodl, že jako poslední v USA změní svou vlajku tak, aby neobsahovala symbol Konfederace. Své obyvatele pak vyzval, aby přišli s návrhy, jak by měla vypadat ta nová. Příslušný úřad jich obdržel na tři tisíce, z nichž do druhého kola postoupilo 147. Často se na nich objevovala vlnovka představující řeku Mississippi nebo květ magnolie, jež je jedním ze státních symbolů.

Do užšího výběru se nicméně dostala i vlajka, v jejímž středu byl obří komár. Těch je sice v nejchudším státě USA požehnaně, porotci se ale kají, že jim hmyz sítem pronikl omylem. Vzhledem k tomu, že pod ním byl na vlajce povinný nápis In God We Trust (V Boha věříme) vyzněl by tento motiv asi opravdu dost zvláštně. Vše naštěstí bylo zastaveno předtím, než vzniklo nové komáří náboženství (k čemuž by v USA jistě došlo). Finální pětice bude určena v pátek a počátkem září bude vybrán vítěz, o němž voliči rozhodnou v den prezidentských voleb.

Zkušenosti s hledáním nové vlajky mají i Novozélanďané, kteří v letech 2015-16 hlasovali ve dvou referendech za 22 milionů novozélandských dolarů, aby si nakonec ponechali tu starou. Brzy, 19. září, by měli jít pro změnu k parlamentním volbám (nezhatí-li je horšící se koronavirová situace).



Populární labouristickou premiérku Jacindu Ardernovou vyzve nová lídryně pravicové Národní strany Judith Collinsová. Pokud tedy v této pozici neskončí po necelých dvou měsících jako v červenci její předchůdce Todd Muller, jehož v této roli postihovaly záchvaty paniky a úzkosti. „Nejsem nejlepší člověk pro roli vůdce opozice a Národní strany,“ uznal s výjimečnou sebereflexí předtím, než odešel na čtyřtýdenní nemocenskou.