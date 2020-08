Francie kvůli turecké těžbě posílí přítomnost ve Středomoří, oznámil Macron

Francouzský prezident vyjádřil v telefonátu s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem své znepokojení nad „jednostranným“ krokem, kterým obnovení průzkumu těžby je, uvedl Macronův úřad ve svém prohlášení.

Průzkum by měl skončit a mělo by dojít k „pokojnému dialogu“ mezi dvěma sousedními členskými státy NATO.

Jak úřad ve svém prohlášení dodal, Francie „dočasně posílí“ svou vojenskou přítomnost ve východním Středomoří, aby „monitorovala situaci v regionu a vyjádřila tak své odhodlání podporovat mezinárodní právo“. O jaké konkrétní posílení vojenské přítomnosti jde, zatím nebylo jasné.

Obnovení tureckého průzkumu těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří opět vyostřilo napětí mezi Tureckem a Řeckem. Zatímco Ankara oznámila, že se chystá vydávat nové těžební licence, Atény vyzvaly Turecko, aby stáhlo své lodě od řeckých ostrovů. Řecká vláda také vyzvala ke svolání mimořádného jednání ministrů zahraničí Evropské unie.

Turecko kontroverzní průzkum obnovilo v pondělí necelé dva týdny poté, co vláda v Ankaře oznámila jeho přerušení na základě diplomatických jednání s Řeckem zprostředkovaných Německem. Turecko znovu vyslalo trojici svých lodí do oblasti mezi řeckou Krétou a Kyprem poté, co Řecko minulý čtvrtek podepsalo s Egyptem námořní dohodu, která vymezuje pro tyto dvě země námořní hranice výlučné ekonomické zóny.

Turecká vláda se postarala o zvýšení napětí v oblasti už loni v listopadu, když podepsala dohodu s libyjskou vládou uznávanou OSN. Dokument vymezoval výlučnou ekonomickou zónu mezi libyjským a tureckým pobřežím, která ale zasahuje i do vod blízko některých řeckých ostrovů.