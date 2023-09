Pasažér v Thajsku vzal do autobusu smradlavý durian. Průvodčí se zhroutila

Durian je známý svým silným odérem. Většina lidí by nad jeho pachem znechuceně pokrčila nos. Ne tak thajská průvodčí v autobuse. Když ucítila ovoce, které si jeden cestující i přes zákaz do vozidla vzal, zhroutila se a musela do nemocnice.