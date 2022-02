Umělé drama jako součást plánu. Jak si Kreml razil cestu na Donbas

„Vyplňte naše požadavky. Jestli to odmítáte, v takovém případě my přijmeme jiný program. Jaký? To se dozvíte ve čtyři ráno 22. února,“ hřímal ve Státní dumě (dolní komoře parlamentu) na konci loňského roku vůdce ruských nacionalistů Vladimir Žirinovskij v debatě o požadavcích Moskvy k Západu.

A jak řekl, tak se i stalo. V noci z pondělí na úterý 22. února ruské „mírové“ jednotky vstoupily na území prorusky naladěných separatistických republik na východoukrajinském Donbasu – hovořit tady můžeme de iure o invazi. Stalo se tak poté, co Rusko zničehonic uznalo jejich samostatnost.

Tehdy se to nezdálo a ani ruská média tomu nevěnovala přílišnou pozornost, teď to ale vypadá, že z Žirinovského je vedle vášnivého diskutéra i zdatný prorok. Mohlo jít o shodu náhod, nebo jednoduše něco věděl. Protože v „nečekaném vyostření na Donbasu“, jímž Kreml odůvodňoval své rozhodnutí, je mnoho sporných okamžiků.