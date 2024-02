Trump má v něčem pravdu. Evropa se bez Ameriky neubrání, říká Landovský

Donald Trump o víkendu prohlásil, že by Amerika pod jeho vedením nepřišla na pomoc těm zemím NATO, které nedávají dost peněz na obranu. A že by Rusko dokonce pobídl, aby si s nimi dělalo „co sakra chce“. Jak na takové výroky reagují v bruselské centrále Aliance?

Je to výrok, který zazněl v rámci volební kampaně k publiku Republikánské strany. Obsah toho výroku není vůbec nic nového ani u republikánů, ani u Donalda Trumpa, ani u demokratů. Je to výzva k naplňování spojeneckého závazku z Walesu (ze summitu NATO pořádaného tam v roce 2014, pozn. red.), ale ta forma samozřejmě alianční jednotu narušuje. To nejsou moje slova, ale slova generálního tajemníka Aliance Jense Stoltenberga.

Pokud byste chtěli upřímnou odpověď: K tomu, abychom byli obranyschopní, potřebujeme dvě věci. Zaprvé jednotu. A tady samozřejmě není dobré, pokud někdo ze spojenců říká, že článek pět pro něj platí selektivně. Ale potřebujeme také obranné schopnosti podle článku tři. A tady má Donald Trump v něčem pravdu. Spojenci ve Walesu přijali jasnou metodiku, která je měřitelná a spravedlivá pro všechny. Je dobře, že Česká republika bude v roce 2024 dávat dvě procenta na obranu. V takové situaci všichni spojenci rozhodně nebudou a uvidíme, kolik jich na summitu ve Washingtonu (letos v červenci, pozn. red.) tento závazek splní.