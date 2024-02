Bývalí poradci Trumpa varují. Pokud se vrátí do Bílého domu, dá NATO sbohem

„Severoatlantická aliance bude v ohrožení. Podle mě se pokusí Spojené státy z NATO dostat,“ prozradil autorovi John Bolton, někdejší Trumpův poradce pro národní bezpečnost. Bývalý prezident, který má nakročeno zpět do Bílého domu, se se svými poradci neshodl ani na bezpečnostní spolupráci s Jižní Koreou a Japonskem.

Bývalý šéf Trumpovy kanceláře John Kelly potenciální ránu NATO rovněž považuje za reálnou hrozbu. „Jde o to, že Trump nevidí v Severoatlantické alianci absolutně žádný smysl. Byl taky proti přítomnosti našich vojáků v Koreji a Japonsku, i když šlo o účinné odstrašující prostředky,“ popsal Kelly v knize, která může Trumpovi zatopit během probíhajících republikánských primárek.

„Myslí si, že Putin a Kim Čong-un jsou pohodoví chlápci. KLDR jsme podle Trumpa zatlačili do kouta. Měl pocit, jako bychom oba zbytečně popichovali. Tvrdil, že kdybychom neměli NATO, Putin by nikdy nedělal to, co dělá teď,“ dodal Kelly.

Mluvčí Trumpovy kampaně Jason Miller pro CNN uvedl, že mu jde pouze o vyvinutí tlaku na další členské země NATO. „Tlačí na to, aby naši partneři dávali více peněz na obranu, zatímco Joe Biden je nechá, aby zneužívali americké daňové poplatníky. Pokud nedáváte peníze na obranu, nemůžete se divit, že budete mít víc válek,“ sdělil Miller a přisadil si, že v rámci Trumpova úřadování Rusko nepodniklo žádné vojenské operace v cizině, zatímco během vlády Obamy a Bidena dvakrát napadlo Ukrajinu.

Jednou nohou z NATO

Trumpovi poradci v chystané knize vzpomínají, že Spojené státy už měly nakročeno z NATO v roce 2018 během summitu v Bruselu. „Rozčiloval se a tvrdil, že je chytřejší než všichni ostatní,“ vzpomíná Kelly na hodiny před summitem. Jako poradce se tehdejšímu prezidentovi snažil vysvětlit, že vystoupení z NATO by nebyl jednoduchý proces a navíc by mu zkazil pověst.

Trump dokonce nařídil předsedovi sboru náčelníků štábů Markovi Milleymu a tehdejšímu ministru obrany Markovi Esperovi, aby začali pracovat na patřičných dokumentech, i když byli oba proti. Bolton na summit nevzpomíná v dobrém. „Bůh je mi svědkem, že jsem byl vyděšený, až do poslední minuty jsme nevěděli, co udělá. Pořád nám tvrdil, že Amerika půjde pryč z NATO, pak ale zacouval,“ vypráví Bolton.

Podle bývalých Trumpových poradců se může jeho návratu do úřadu obávat i válkou zbídačená Ukrajina. „Pomoc pro Kyjev by skončila,“ nechalo se slyšet několik vysoce postavených úředníků z Trumpovy administrativy. Koresponduje to se současným blokováním finanční pomoci Ukrajině v americkém Senátu i výroky Trumpa, že válku na Ukrajině by ukončil do jednoho dne.

Podobně radikální přístup by měl i v případě Tchaj-wanu. Podle Boltona ho Trump považuje za příliš malou zemi na to, aby se dokázala bránit Číně. Zároveň jde podle něj pro Spojené státy o nevýznamného partnera. „Pokud bych seděl ve vládě Tchaj-wanu, návratu Trumpa do Bílého domu bych se velmi obával,“ dodal Bolton.

Třaskavý projev v Jižní Karolíně

Debaty o možném vystoupení USA z NATO se rozhořely po Trumpově sobotním proslovu na mítinku v Jižní Karolíně. Pokud se státy NATO nepolepší v přispívání do armádních rozpočtů, Amerika jim s obranou nepomůže, hřímal Trump do publika. „Ne, chránit vás opravdu nebudu. Dokonce bych i povzbudil Rusko, ať si dělá, co chce. Prostě musíte platit,“ dodal.

Jednoduché by to však Trump s vystoupení své vlasti ze Severoatlantické aliance neměl. Už v prosinci loňského roku americký Kongres schválil opatření, které zakazuje prezidentům NATO jednostranně opustit. Musí k tomu mít nově souhlas Kongresu.

Vysocí představitelé aliance mu po tvrdých slovech připomněli závazky členských zemí, bruselští představitelé opět začali skloňovat otázku, zda by se Evropa neměla soustředit na vlastní systémy obrany. Rozohnění neskrývali ani demokraté.

Čeští politici považují Trumpova tvrdá slova za pouhou součást předvolební kampaně. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ubezpečil, že NATO má v současnosti nejsilnější postavení. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš Trumpovu výroku nevěří.