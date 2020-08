Sjezd republikánů v Charlotte: Hlavně aby nám Trumpa někdo nezastřelil

Air Force One přiletěl na letiště Douglas v Charlotte, stát Severní Karolína, přesně načas. Prezident Trump při výstupu z letadla významně mával svým příznivcům, i když na něj u ranveje čekalo jen pár lidí, a to včetně ochranky. Také republikánský nominační sjezd osekal koronavirus: zatímco jindy by u nás ve městě, kde bydlím, byly tisíce delegátů, novinářů, lobbistů, zvědavců, aktivistů, politických pozorovatelů i šarlatánů, demonstrantů, prostitutek i pouličních akrobatů, což je obvyklé křoví těchto sjezdů, letos nepřijel nikdo.