Zatracené tweetování a lhaní. Trumpa spražila v nahrávkách starší sestra

O zvukových záznamech informoval server Washington Post, který je získal od Trumpovy neteře Mary. Na nahrávkách mluví Barryová k Trumpové a otevřeně svého bratra kritizuje. Zjevně si přitom není vědoma, že ji někdo nahrává.

Rozhovory byly pořízeny v letech 2018 a 2019 a trvají asi 15 hodin. Nejstarší z Trumpových čtyř sourozenců, třiaosmdesátiletá Barryová, která je advokátka a bývalá federální soudkyně, v nich mimo jiné Trumpa označila za „krutého“.

„Je to jeho přetvářka. Přetvářka a krutost. Donald je krutý,“ prohlásila. Kritizovala také jeho přístup k imigrantům, zejména postupy oddělování matek od dětí na jižní hranici, a jeho podbízení se své voličské základně. „Všechno co chce, je zalíbit se svým voličům,“ okomentovala.

„Jeho zatracené tweetování a lhaní, můj bože,“ vyslovila se také Barryová. Na dotaz Mary Trumpové, zda se prezident zabývá čtením, odpověděla, že nečte vůbec nic. Médii již prosáklo, že Trump údajně vynechává čtení bezpečnostních zpráv a místo toho se spoléhá na ústní nebo obrazové sdělení.

Mary Trumpová na začátku července rozbouřila vody s knihou Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa), ve které se podrobně zabývá dětstvím svého strýce, který je mladším bratrem jejího otce Freddyho.

Zájem o knihu je obrovský. Jen během prvního dne v prodeji udalo nakladatelství Simon & Schuster rekordních 950 tisíc výtisků. Barryová podle serveru CNN na nahrávce potvrdila, že americký prezident skutečně podváděl při vstupních testech na univerzitu a že za něj ona sama často psala domácí úkoly.

Barryová mu mimo jiné vyčítá, že si přičetl zásluhy na jejím jmenování soudkyní v době, kdy prezidentem byl Ronald Reagan.

Podle mluvčího Mary Trumpové Chrise Bastardiho si prezidentova neteř byla v souvislosti s vydáním své knihy vědoma toho, že se dostane do střetu s rodinou, které lhaní není cizí. „V očekávání soudní pře jí přišlo rozumné si rozhovory nahrát, aby se případně mohla bránit,“ dodal mluvčí.

Donald Trump o své starší sestře Maryanne často mluvil pochvalně. Po uveřejnění obsahu nahrávek je to tedy poprvé, kdy se někdo z prezidentovy rodiny s výjimkou Mary Trumpové k hlavě státu vyjadřuje kriticky, dodává agentura AP.

Trump měl čtyři sourozence. Jeho mladší bratr Robert zemřel před několika dny.

